Rusové prakticky v obklíčení. Kreml znovu odložil dobytí Donbasu, blogeři zuří

Ukrajinci úspěšně vytlačili ruské ozbrojené síly z více než 200 kilometrů čtverečních na hlavním směru postupu v Doněcké oblasti. Rusko tak přišlo o klíčový výběžek poblíž Lymanu, odkud plánovalo zaútočit na pás městských pevností. Proruští blogeři si stěžují na důvody této porážky a poukazují na „systematické lži“ v ruské armádě. Kreml navíc už pošestnácté odsouvá termín pro ovládnutí Donbasu.
Ukrajinské síly dál zpochybňují ruskou iniciativu na strategické i operační úrovni. K úspěšným protiútokům u Kupjansku a Oleksandrivky se nyní podle vojenských analytiků z amerického Institutu pro studium války (ISW) přidává také operace u Lymanu.
Nedávnou likvidací ruského výběžku severně od Lymanu se tak výrazně snížilo nebezpečí pro klíčové městské pevnosti v Doněcké oblasti, především Slovjansk a Kramatorsk. Ty jsou nyní hlavním válečným cílem Kremlu.
Ruský plán počítal s vytvořením kleští ze severu a jihozápadu. Severní rameno mělo postupovat právě přes Lyman a pokračovat na jihozápad. Cílem bylo obklíčit pás opevněných měst na východě Doněcké oblasti. O tuto možnost ale Rusko nyní přišlo.
Rusové „prakticky v obklíčení“
Ukrajinským jednotkám se navíc podařilo prorazit „velmi starou obrannou linii“ a dostaly se fakticky do týlu, hluboko za ruské uskupení působící u Lymanu, upozorňuje vojenský expert Valerij Širjajev.
Ruské jednotky v této oblasti se podle něj ocitly „prakticky v obklíčení“, cituje ho ruský exilový server The Moscow Times. „Do značné míry jde o operační obklíčení, ale poměrně těsné. V mnoha obcích stále sedí ruští vojáci a zásobování mají pouze vzduchem,“ dodal Širjajev.
V srpnu loňského roku přitom ještě ruské vojenské velení slibovalo, že ukrajinská fronta se zhroutí do října či listopadu a Doněcká oblast bude celá dobyta do poloviny letošního roku. Na jaře 2026 se termín posunul na letošní podzim. V létě pak vojáci slibovali, že celý Donbas dostanou pod kontrolu do konce roku 2026.
V srpnu přitom ruské jednotky v Donbasu postupovaly rychlostí 2,36 kilometru čtverečního denně. Tímto tempem by podle výpočtů ISW Rusko nezískalo kontrolu nad celou Doněckou oblastí dříve než v říjnu 2032.
Další odklad
Podle výpočtů ISW pak ruský prezident Vladimir Putin od začátku války termín úplného dobytí Doněcké oblasti posunul už patnáctkrát. Nyní se podle zdrojů americké agentury Bloomberg termín posunul znovu, a to na konec února 2027.
Ruští vojáci navíc údajně žádají další odklad až na 31. března příštího roku, přestože ruské politické vedení chce Donbas obsadit rychleji. Podle vojenských analytiků tak ruská armáda hlásí postupy dříve, než k nim reálně dojde, a následně se snaží dohánět rozdíl mezi hlášením a skutečností.
Putinovy představy o situaci na bojišti jsou tak podle ISW založeny na „fiktivní realitě“, která je s největší pravděpodobností výsledkem chronického lhaní nejvyššího vojenského velení. V tomto se s ISW alespoň částečně shodují i populární proruští vojenští analytici, takzvaní „Z-blogeři“.
Ruský neúspěch u Lymanu pak tvrdě kritizoval například proruský telegramový kanál Rybar. Ten je jedním z předních „Z-blogerských“ kanálů a má přes 1,5 milionu odběratelů. Rybar z neúspěchu obviňuje „systematické lhaní v hlášeních směrem k vyššímu velení“ v ruské armádě.
Rybar očekává, že kvůli ukrajinským úspěchům u Lymanu, které označuje za „zhoršení taktické – a zdaleka ne kritické – situace“, se navíc nyní ruské vedení pokusí „vrhnout všechny síly do horečnatého odstraňování následků“. To podle něj povede k nasazení „několikanásobně více sil, než kdyby se následky ukrajinské ofenzivy odstraňovaly promyšleně a postupně“, což povede k dalším ztrátám a i dalšímu zhoršení situace.