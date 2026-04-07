Rusové zuří, Apple je hodil přes palubu. Jejich „jablíčka“ přišla o klíčové funkce

Americký technologický gigant Apple odřízl Rusy od klíčových funkcí. Zkrátka vypnul zpracování plateb. V praxi to znamená, že desítky milionů ruských uživatelů přišly nejen o služby jako Apple Music či iCloud+, ale i o možnost nakupovat aplikace. Výrobce iPhonů, iPadů a MacBooků oznámil „novinku“ v tichosti skrze zveřejněný dokument v sekci podpory. K omezení služeb však napomohlo i samotné Rusko.
Základní služby od Applu, tedy včetně zpracovávání plateb v App Store a jeho přidružených předplatných, přestaly v Rusku fungovat od 1. dubna. Ruští uživatelé tak budou muset oželet například hudební knihovnu Apple Music, zálohovací funkci iCloud+, streamovací aplikaci Apple TV i obyčejnou možnost kupovat jakékoliv aplikace v digitálním obchodě.
Jinými slovy – desítky milionů ruských uživatelů iPhonů, iPadů či MacBooků přišly o možnost zaplatit za klíčové každodenní služby, které jejich zařízení doposud nabízela, a budou muset hledat alternativy. Na sociálních sítích se tak začaly šířit naštvané i zklamané reakce ruských zákazníků.
Kompletní seznam omezených služeb zveřejnil Apple ve svém webovém rozcestníku na technické podpoře. U stávajících předplatných se pro ruské uživatele nic nemění do té doby, než jim vyprší platnost. Pak už je ovšem nebude možné obnovit.
Jedinou možností, jak si mohli Rusové pomoci, bylo dobití kreditu na svém Apple účtu do konce března. Ani tato funkce už ale není k dispozici, po vyčerpání prostředků pak uživatelé opět přijdou o způsob, jak zaplatit za aplikace, předplatné a služby společnosti Apple. Určitou útěchou jim může být, že již koupené položky všem zůstanou na účtu, stejně jako fotky a data v zálohovací službě iCloud+.
Ruská virtuální válka proti VPN
Rázný krok ovšem nepřišel náhodou. Ruské úřady totiž vytáhly do boje proti tzv. VPN. Jedná se o služby šifrovaného vzdáleného připojení, díky kterým mohou uživatelé „falšovat“ své místo připojení, chránit své soukromí nebo navštěvovat weby, které jsou v rodné zemi zablokované. Pro řadu Rusů šlo o jednu z mála možností, jak obejít některé zákazy.
Ruský úřad pro kontrolu médií a internetu Roskomnadzor se pustil do omezování internetu v létě 2025, letos na jaře výrazně přitvrdil. Ve spolupráci s tamějším ministerstvem pro digitální rozvoj došlo i na zákaz mobilním operátorům, aby umožňovali dobíjení peněz na Apple ID z telefonního účtu. Tím chtěli ztížit nákup VPN služeb. V tomto případě šel ale technologický obr dál a odřízl ruské uživatele od platebních funkcí úplně.
Tím ovšem není souhra událostí u konce. Společnost Apple Ireland, která spravuje zahraniční činnost Apple mimo USA, se v březnu dočkala pokuty za porušení protiruských sankcí. Důvodem byla podezřelá transakce za více než 635 tisíc liber (cca 18 milionů korun) ruské streamovací platformě Okko.
Podle technologického webu The Verge tak sankce mohla souviset se zmíněným odříznutím Rusů od produktů a služeb společnosti Apple. Ta v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu zastavila veškerý export iPhonů, iPadů či MacBooků na ruský trh, tamější zákazníci se tak musí spoléhat na překupníky.
