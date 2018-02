Rusové začali analyzovat černé skřínky letounu, který se zřítil u Moskvy. Data jsou neporušená

před 2 hodinami

Ruští experti začali zkoumat záznam dvou černých skříněk z letounu An-148, který se v neděli zřítil nedaleko Moskvy a v jehož troskách zahynulo 71 lidí. Oznámila to agentura Interfax. Ukrajina, kde byly vyrobeny motory havarovaného stroje, mezitím oznámila, že do Ruska vysílá tým odborníků, aby pomohli při vyšetřování. Veškerá data uložená v černých skříňkách se zachovala a je možné je dešifrovat, uvedl Interfax s odvoláním na sdělení Mezistátního leteckého výboru. Na místě pádu letadla končí shromažďování trosek, k přepravě do Moskvy jsou připraveny pozůstatky obětí. Z kráteru hlubokého 2,5 metru budou s pomocí jeřábů vyzdviženy motory.

autor: ČTK | před 2 hodinami

Související



Hlavní zprávy