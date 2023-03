Za zničený dron medaile? Je to idiot, zajeli Američané ostře do Rusů

Američany popudilo, že ruské ministerstvo obrany udělilo státní vyznamenání pilotům dvou stíhaček, kteří se minulý týden podíleli na srážce s americkým dronem nad mezinárodními vodami Černého moře.

Rusové vyznamenali pilota, co vrazil do dronu. Proč? Byl to idiot, diví se Američané. | Video: Reuters, Asociated Press

"Neznám jinou armádu na světě, žádné jiné letectvo na světě, které by vyznamenalo pilota za náraz do dronu. Jestli je tohle statečnost, tak asi mají jinou definici. Je to směšné. Je to urážlivé," řekl mluvčí americké Rady pro národní bezpečnost John Kirby.

Americká armáda tvrdí, že musela minulé úterý zničit bezpilotní letoun MQ-9 Reaper poté, co dvojice ruských stíhaček vylila na průzkumný dron palivo a poté jedna z nich zasáhla jeho vrtuli. Kreml popřel, že by jeho bojové stroje Su-27 dron zasáhly. Rusové tvrdí, že se zřítil při ostrém manévru.

"Nemám ponětí, proč udělili cenu za statečnost pilotovi, který v nejhorším případě zlovolně vystavil sebe a americký majetek velkému riziku a v nejlepším případě byl jen idiot," dodal bez servítek Kirby.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu ocenil vojáky medailemi "Zlatá hvězda" a "Za odvahu" za to, že úspěšně plnili své povinnosti během 'speciální vojenské operace' na Ukrajině.

V prohlášení ministerstvo uvedlo, že "piloti letounu Su-27, kteří zabránili bezpilotnímu letounu MQ-9 patřícímu USA v narušení dočasně omezené oblasti vyhlášené kvůli 'speciální vojenské operaci', byli vyznamenáni medailemi za odvahu".

Americké ministerstvo obrany zveřejnilo z incidentu video. Na záběrech je vidět, jak se ruské letadlo přiblížilo k americkému dronu poté, co vypustilo v jeho blízkosti palivo. Na konci videa je vidět poškozená vrtule dronu.