Přeskočit na obsah
Benative
15. 4. Anastázie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Zahraničí

Rusové vyplatí Ázerbájdžánu odškodné za sestřelený letoun. Zahynulo přes 30 lidí

ČTK

Rusko a Ázerbájdžán se dohodly na odškodnění za předloňské sestřelení civilního letadla. Informovala o tom ve středu média obou zemí s odvoláním na společné prohlášení ministerstev zahraničí. Konkrétní sumu nezmínily. Při katastrofě letounu Azerbaijan Airlines přišlo před rokem a půl o život celkem 38 lidí.

Ruský prezident Vladimir Putin loni v říjnu slíbil svému ázerbájdžánskému protějšku Ilhamu Alijevovi (na snímku) odškodnit pozůstalé po obětech.Foto: REUTERS
Letoun mířící z Baku se zřítil 25. prosince 2024 u města Aktau v Kazachstánu poté, co se neúspěšně pokusil o přistání v Grozném, metropoli autonomního Čečenska. Ruští dispečeři pak letoun odklonili přes Kaspické moře do Kazachstánu.

Ruský prezident Vladimir Putin loni v říjnu v Dušanbe slíbil svému ázerbájdžánskému protějšku Ilhamu Alijevovi odškodnit pozůstalé po obětech. U letounu v ruském vzdušném prostoru vybuchly dvě ruské rakety, připustil Putin. Tvrdil ovšem, že tyto rakety vystřelili ruští vojáci na ukrajinský dron nad Grozným.

Související

Ve středečním prohlášení, které odkazuje na dohody dosažené oběma prezidenty, se píše, že strany dospěly k urovnání následků, včetně výplaty odškodnění. Podle dokumentu se příčinou tragédie stal „neúmyslný zásah protivzdušné obrany v ruském vzdušném prostoru“. Prohlášení zdůrazňuje snahu o rozvoj spolupráce na základě spojeneckých vztahů.

Alijev loni v prosinci vynechal neformální summit postsovětského Společenství nezávislých států, který hostil ruský prezident Vladimir Putin v Petrohradu. Ázerbájdžánská prezidentská kancelář podle státních médií vysvětlila nepřítomnost hlavy státu nabitým pracovním programem a Kreml vyjádřil pochopení.

Média nicméně připomínala roztržku mezi Baku a Moskvou kvůli loňskému sestřelení ázerbájdžánského civilního letounu. Rusko zpočátku nepřijalo odpovědnost za katastrofu, což vyvolalo hněv Baku.

Na palubě letounů Embraer 190 bylo 67 lidí, včetně 42 občanů Ázerbájdžánu, 16 z Ruska, šesti z Kazachstánu a tří z Kyrgyzstánu. Při katastrofě zahynulo celkem 38 lidí, 29 jich jako zázrakem přežilo, připomněl server Report.az.

Mohlo by vás zajímat: Mrtví oba piloti. Nečekaná tragédie úplně uzavřela letiště v New Yorku

Letadlo Air Canada narazilo na newyorském letišti LaGuardia do hasičského vozu . | Video: Reuters
Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
Prezident Petr Pavel. Foto z 9. dubna 2026.

Že přijede šéf NATO do Prahy, není jen tak. Prezident tuší problém

Nadcházející návštěvu generálního tajemníka NATO Marka Rutteho v Praze pokládá prezident Petr Pavel za logickou. Rutte před summitem většinou kontaktuje země, u kterých by mohl nastat nějaký problém, řekl ve středu Pavel novinářům v Buenos Aires na závěr své návštěvy Argentiny. Podle prezidenta šéf NATO samozřejmě vnímá, že Česko je spíše pod hranicí výdajů na obranu ve výši dvou procent HDP.

Ukrajinský voják v Záporožské oblasti.

ŽIVĚ Získali jsme 50 kilometrů okupovaného území, tvrdí velitel ukrajinské armády

Ukrajinská armáda v březnu osvobodila téměř 50 kilometrů čtverečních území, které dosud ovládalo Rusko. Na platformě Telegram to ve středu uvedl hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj. Zmíněné území odpovídá například zhruba rozloze moravskoslezského Frýdku-Místku. Podobná prohlášení stran konfliktu nelze v podmínkách války bezprostředně nezávisle ověřit.

