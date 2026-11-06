Video z náprsní kamery, které ukrajinská policie zveřejnila několik dní po útoku, zachycuje „šílený“ druhý úder.
Ukrajinci zveřejnili video ruského útoku, který si vyžádal více než 50 životů. Záznam podávají jako důkaz o nevybíravé taktice – Rusové svrhli několikatunové klouzavé bomby na výdejnu humanitární pomoci, počkali, až se na místo sjedou záchranáři a lidé opustí kryt, a následně poslali další náklad bomb.
Prvních devět klouzavých bomb KAB padlo v pondělí na vesnici Komyšuvacha v Záporožské oblasti zrovna, když se lidé u tamější školy scházeli pro humanitární pomoc.
Video z náprsní kamery, které ukrajinská policie zveřejnila několik dní po útoku, poté zachycuje druhý úder. Ukazuje zničené okolí školy a shromažďující se přeživší, záchranáře a policisty.
Po pár momentech přichází výstraha o dalších bombách mířících na vesnici.
Lidé utíkají zpět do krytu, který je v podzemí školy. Nedlouho na to se ozývá výbuch, přichází červený záblesk a video se přerušuje.
Desítky mrtvých a nezvěstných
Záchranné složky už několik dní rozkrývají ohromný kráter, který je na místě školy. Počet potvrzených obětí se v pátek vyšplhal na 53, jde o nejtragičtější letošní útok na Ukrajině.
Podobný počet lidí zahynul od začátku ruské invaze v únoru 2022 například 8. dubna 2022, když rakety na vlakovém nádraží v Kramatorsku na východě Ukrajiny zabily 63 cestujících.
Podle posledního hlášení ukrajinského prezidenta Volodomyra Zelenského zůstává stále více jak 30 lidí nezvěstných.
„Bohužel je reakce světa na tento šílený útok velmi slabá. Ale tento útok, stejně jako tisíce a tisíce dalších válečných zločinů, které Rusko spáchalo proti Ukrajině a Ukrajincům, vyžaduje silnou reakci,“ dodal Zelenskyj na sociální síti X
Podle deníku Kyiv Independent měli být k útoku využity třítunové verze bomby. Ty obsahují až 1400 kilogramů výbušniny a dokážou zdemolovat oblast v okruhu 250 metrů.
KAB (korektiruemaja aviacionnaja bomba – řízená letecká bomba) je obyčejná stará sovětská letecká puma, kterých má Moskva ve skladech statisíce. Rusové na ně namontovali křídla a jednoduchý satelitní naváděcí systém. Ruským letounům to umožní vypustit ji v bezpečné vzdálenosti cca 70 kilometrů před frontou, tedy mimo dosah ukrajinské protivzdušné obrany. Bomba pak „doklouže“ až na cíl.
Ruský KAB sice není tak přesný jako západní chytrá munice, ale kvalitu vynahrazují Rusové kvantitou. Efekt je přitom devastující. Zásah takovou bombou spolehlivě vymaže z mapy celý bytový dům nebo železobetonový podzemní kryt.