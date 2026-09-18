Přeskočit na obsah
Benative
19. 9. Zita
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Rusové volí poprvé od začátku války. Opozice hlásí první porušování pravidel

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

V Rusku je v pátek v plném proudu první den třídenních voleb do Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Jde o první volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině před více než čtyřmi a půl lety. Prezident Vladimir Putin, který už hlasoval z Kremlu přes internet, prohlásil, že volby prokážou podporu milionů lidí jeho armádě bojující na Ukrajině.

Voting in Russia's parliamentary election in Belgorod
Volička vhazuje svůj hlas do volební urny ve volební místnosti během prvního dne ruských parlamentních voleb v Belgorodu v Rusku 18. září 2026.Foto: REUTERS – Stringer
Reklama

Protiválečná opoziční strana Jabloko, které byla znemožněna účast ve volbách, i další skupiny hlásí podle agentury DPA první případy porušení volebních pravidel.

Související

Předseda Jabloka Nikolaj Rybakov vyzval předsedkyni volební komise Ellu Pamfilovovou k zásahu. Poukázal na silný nátlak vyvíjený na volební pozorovatele této strany, jichž je ve 20 regionech nasazena tisícovka. Samotné straně Jabloko i dalším opozičním stranám nebyla povolena účast ve volbách, které potrvají do neděle.

Rybakov tvrdí, že pozorovatelům v Moskvě, v Petrohradě a v mnoha dalších městech byl odepřen vstup do volebních místností, přestože měli právo průběh hlasování sledovat. V Tambově ve středním Rusku policie údajně předvolala k výslechu všechny pozorovatele strany Jabloko a bez opodstatněného důvodu je varovala před nezákonným jednáním.

Volby se konají na pozadí ruské války proti Ukrajině. Hned první den musely být volební místnosti v černomořském městě Soči dočasně uzavřeny kvůli varování před dronovým útokem. Ukrajina i v pátek pokračovala v úderech na ruské cíle.

Reklama
Reklama

Celkově se však podle DPA začátek voleb do Státní dumy obešel bez větších incidentů. Volby v Rusku však bývají dlouhodobě terčem kritiky: nejsou považovány za férové ani demokratické.

I Komunistická strana Ruské federace si stěžovala, že mnoho jejích pozorovatelů bylo odmítnuto. Zakázaná platforma OVD-Info informovala o stovkách takových případů. Opoziční uskupení upozorňují i na četné případy, kdy byly skupiny zaměstnanců státních institucí a podniků hromadně sváženy autobusy k volebním místnostem. Objevují se přitom stížnosti, že státní zaměstnanci jsou pod tlakem, aby volili vládnoucí prokremelskou stranu Jednotné Rusko.

V hlavním městě Moskvě si někteří lidé stěžovali, že byli ve volebních místnostech odmítnuti, protože byli bez svého vědomí či souhlasu automaticky zaregistrováni k online hlasování z domova; v důsledku toho jim nebyl přidělen hlasovací lístek.

Kreml mezitím zveřejnil video, na němž prezident Vladimir Putin odevzdává svůj hlas elektronicky. Na obrazovce se objevilo sdělení: "Děkujeme, úspěšně jste odvolil." Putin pak pronesl: "Děkuji."

Reklama
Reklama

Z některých částí Ruska však přicházely zprávy, že online hlasování nefunguje. Aktivisté za lidská práva internetové hlasování v ruských volbách často kritizují s tím, že je náchylné k manipulaci.

Strana Jednotné Rusko, která je napojena na Kreml a vládne již více než 20 let, očekává zisk dvoutřetinové většiny, a to navzdory masivní hospodářské krizi, únavě z války a nespokojenosti části veřejnosti.

Více než 110 milionů Rusů je oprávněno volit 450 poslanců do nové Státní dumy. Všech deset stran na volebních lístcích je považováno za blízké Kremlu a za zastánce války nařízené Putinem.

Kromě vládnoucí strany Jednotné Rusko, jejíž vítězství se považuje za předem dané, jsou v parlamentu v současnosti zastoupeny další čtyři strany loajální režimu.

Reklama
Reklama

Navzdory protestům Ukrajiny se volby konají poprvé i v Ruskem ovládaných částech ukrajinských oblastí: Luhanské, Doněcké, Záporožské a Chersonské. Putin, který často kritizuje Ukrajinu za to, že na rozdíl od Ruska nepořádá volby v době války, chce tímto krokem posílit své územní nároky na tyto oblasti, které jsou již zakotveny v ruské ústavě. Volby se opět konají i na Krymském poloostrově, který Rusko anektovalo už v roce 2014.

Očekává se, že první dílčí výsledky začnou přicházet v neděli večer a že téměř kompletní výsledky budou k dispozici v pondělí.

Mohlo by vás také zajímat: Trumpův sok promluvil o semenech. Vznikne nový geopolitický blok s Evropou?

Trumpův sok promluvil o semenech. Vznikne nový geopolitický blok s Evropou? | Video: Reuters
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ruští vojáci.
Ruští vojáci.
Ruští vojáci.

Nová šlechta chce vládnout Rusku. Zkušenosti nabrala krvavým způsobem

Z lidí, kteří se účastnili války proti Ukrajině, se v Rusku stávají budoucí politici, úředníci i veřejné tváře režimu. Nadcházející víkendové volby do Státní dumy mají být dalším krokem v procesu, který Kreml představuje jako nástup „skutečné elity“ země. Do parlamentu se tak můžou dostat lidé, kteří své zkušenosti nasbírali bojem proti Ukrajincům přímo na frontě.

Hormuzský průliv (na snímku) se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Íránský režim v březnu v reakci na americko-izraelské útoky ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak útoky na plavidla, tak výhrůžkami.
Hormuzský průliv (na snímku) se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Íránský režim v březnu v reakci na americko-izraelské útoky ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak útoky na plavidla, tak výhrůžkami.
Hormuzský průliv (na snímku) se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Íránský režim v březnu v reakci na americko-izraelské útoky ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak útoky na plavidla, tak výhrůžkami.

ŽIVĚ Írán trefil v Hormuzském průlivu ropný tanker. „Nelegální proplutí,“ odůvodnil zásah

Íránské revoluční gardy oznámily, že v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker. Dále tvrdí, že loď hoří, uvedla v pátek agentura AFP s odvoláním na prohlášení, které zveřejnila íránská státní média. „Ropný tanker Trend plující pod vlajkou Toga byl zasažen. Na palubě lodi vypukl požár,“ citovala AFP z prohlášení, které za důvod útoku označilo pokus tankeru o „nelegální proplutí“ průlivem.

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War

ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu. Úřady hlásí čtyři mrtvé

Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na sobotu zahynuli dva lidé v Chersonské oblasti, další dva zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Informoval o tom portál Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní vzdušné údery po celé zemi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama