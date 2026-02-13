Rusové v Záporoží masivně ztrácejí pozice. Ukrajincům přišla pomoc z nečekané strany

Ukrajinská armáda postoupila v Záporožské oblasti. Podle vysokého úředníka NATO k tomu pomohlo vypnutí satelitního internetu Starlink, který ruské jednotky na frontě zneužívaly k řízení útoků a dronů. Společnost SpaceX terminály odpojila na žádost Kyjeva. Rusko teď čelí velkým potížím s velením, protože vlastní náhradu za systém Elona Muska zatím nemá.
Ukrajinské jednotky zaznamenaly v posledních dnech územní zisky v jižní části Záporožské oblasti poté, co ruské oddíly ztratily přístup k satelitní síti Starlink. Deník The Moscow Times s odvoláním na vysoce postaveného úředníka NATO uvádí, že tento výpadek zasadil ruskému velení citelnou ránu.
Společnost SpaceX miliardáře Elona Muska odpojila terminály v blízkosti frontové linie začátkem února. Udělala to na přímou žádost Ukrajiny. Podle Kyjeva totiž ruské síly tento systém satelitního internetu zneužívaly k přímému řízení svých jednotek na bojišti.
Starlink sice v Rusku oficiálně nefunguje, ale některé ruské jednotky v první linii se k síti dokázaly připojit. Díky tomu mohly přijímat rozkazy, koordinovat své útočné operace a navigovat drony.
„Odebrání tohoto spojení dostalo Rusy do jistých potíží s velením a řízením,“ řekl úředník NATO novinářům před setkáním ministrů obrany. Podle něj se teď Rusko bude snažit najít jiné řešení, ale dodal, že „jakákoli alternativa, se kterou Rusko přijde, pravděpodobně nebude tak účinná“.
Moskva se sice snaží vyvinout vlastní síť satelitů na nízké oběžné dráze, ale tento projekt provázejí neustálé odklady. Plány na vypuštění prvních šestnácti družic z tří stovek se posunuly z konce roku 2025 až na rok 2026.
Obě strany v posledních dnech hlásí v Záporožské oblasti úspěchy. Ukrajinská armáda ve středu oznámila, že znovu dobyla vesnici Kosivceve. Ruští vojenští blogeři začali o problémech s připojením k terminálům Starlink psát už večer 4. února.
Mluvčí ukrajinských jižních sil Vladyslav Vološin ale mírní zprávy ruských blogerů o tom, že Kyjev v oblasti spustil rozsáhlou protiofenzivu. Podle něj jde o cílenou likvidaci ruských skupin, které se snaží pronikat hlouběji do území, ne o velký útok.
Vološin navíc naznačil, že ruští velitelé mohou zisky Ukrajinců schválně zveličovat. Snaží se tím prý zakrýt vlastní chyby a lživá hlášení, která posílali svým nadřízeným. Jako příklad uvedl vesnici Ternuvate. Rusové tvrdili, že ji dobyli, ale ve skutečnosti tam jen na krátkou chvíli poslali malý počet vojáků.