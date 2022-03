Rusové odvádějí Ukrajince z dobytých měst. Odváží je na práce k Japonsku, tvrdí Kyjev

Irina z ukrajinského Mariupolu se před ruským ostřelováním ukrývala spolu s dalšími lidmi v bunkru. Když po zásahu ruské rakety začala budova hořet, vyzvali je ruští vojáci, aby se kvůli své vlastní bezpečnosti evakuovali. Bezpečná cesta, kterou jim nabídli, však vedla do Ruska. Okupační jednotky takto z Ukrajiny podle místních úřadů nuceně odvedly už několik tisíc lidí.

Irina a další lidé z bunkru se dostali až na východoukrajinské území, které kontrolují proruští separatisté. "Když jsme tam došli, měli jsme se rozhodnout, jestli zůstaneme v Doněcké lidové republice, nebo zda půjdeme do Ruska," popsala stanici BBC. Starší lidé si podle ní mysleli, že na pár měsíců půjdou do Rostova na Donu nedaleko ukrajinských hranic a poté se vrátí domů.

"Místo toho je vzali do Samary, města na jihu Ruska. Říkali, že nemají ponětí, co tam budou dělat. Ubytování jim tam nabízí jenom na dva týdny," dodala Irina, která se nakonec vydala do Ruska za příbuznými.

Podobné zážitky mají i další obyvatelé zničeného přístavu Mariupol. "Ruští vojáci přišli do krytu a lidem řekli: 'Máte pět minut na evakuaci tímto směrem. Jděte pár kilometrů, autobusy vás pak převezou do dočasně kontrolovaných území. Pokud nepůjdete, budeme tenhle dům do hodiny bombardovat,' " vylíčil místostarosta města Serhij Orlov.

Podle ukrajinských úřadů takto ruské jednotky z Mariupolu odvezly už 15 tisíc lidí. Celkově mělo být z Ukrajiny na Ruskem kontrolovaná území deportováno kolem 40 tisíc lidí, napsala agentura Reuters. "Co ruští okupanti dělají, se vymyká logice. Nejdřív zablokují mírumilovné město, úmyslně zabíjí lidi a pak je silou odvedou na své území," citoval starostu Mariupolu Vadyma Bojčenka týdeník Newsweek.

Až na Sachalin

Než se ukrajinští uprchlíci dostanou do Ruska, jsou umístěni do dočasných táborů. Jeden z nich, v Bezimenne východně od Mariupolu, ve kterém by podle ruských médií měla být i škola a vejde se do něj na pět tisíc lidí, je dokonce vidět na satelitních snímcích. V ubikacích jim ruští vojáci vezmou pasy a další dokumenty, vyfotografují je a sejmou otisky prstů. Ukrajinská strana zařízení přirovnává k filtračním táborům, které ruská armáda využívala už při válkách v Čečensku. Docházelo v nich k brutálním výslechům a mnoho lidí se odtud už nevrátilo, informovala stanice BBC.

Satellite images obtained exclusively by i shows up to 30 blue and white tents have been erected in a camp in the coastal village of Bezimenne, in separatist-controlled Donetsk, only 11 miles east of the outskirts of Mariupol.



📸@Maxarhttps://t.co/JWxhIFR5JK pic.twitter.com/FHmYJEz5eN — i newspaper (@theipaper) March 26, 2022

"Poté, co projdou filtračními tábory, jsou posláni do ekonomicky zaostalých oblastí Ruské federace. Cílovou destinací je několik severních regionů, hlavně Sachalin," napsalo ukrajinské ministerstvo vnitra. Ostrov Sachalin je od Ukrajiny vzdálený osm tisíc kilometrů a leží na Dálném východě u Japonska. V Rusku poté dostanou nabídku práce. Když ji přijmou, zavážou se k tomu, že dva roky nesmí zemi opustit. Ukrajinské ministerstvo zahraničí navíc obvinilo Kreml, že nelegálně z Donbasu do Ruska transportoval 2389 dětí, napsal deník Kyiv Independent.

Moskva odmítá, že by k násilným přesunům Ukrajinců docházelo. Ruská agentura TASS však uvedla, že ruské dráhy evakuovaly 16 tisíc uprchlíků z Donbasu, včetně pěti a půl tisíce dětí.

Únosy starostů či novinářů

Invazní jednotky zadržují také starosty okupovaných měst nebo novináře, na rozdíl od uprchlíků je ale nepřesouvají do Ruska. Novinářku Viktorii Roščinovou z ukrajinského deníku Hromadske 15. března v dobytém přístavu Berďansk zatkla pravděpodobně ruská kontrarozvědka FSB. Znovu se objevila až za šest dní. Spolu s ní se na ruských kanálech na Telegramu objevilo video, kde Roščinová říká, že ji Rusové neunesli a naopak Moskvě děkuje za "záchranu života". Jak ale uvádí BBC, ze záznamu je poznat, že reportérka byla pod tlakem.

Ruští ozbrojenci v okupovaném Melitopolu na jihu Ukrajiny sesadili nepohodlného starostu a na jeho místo dosadili nového. Novinářka z agentury RIA-Melitopol Svetlana Zalizeckajová po jeho kritice opustila město. Ruské jednotky následně zatkly jejího otce a drží ho na neznámém místě ve sklepě. "Nevím, co ode mě chtějí," řekl dceři do telefonu před únosci. Ti jí své požadavky upřesnili - má se nechat Rusy zatknout. "Pokud se něco stane mým rodičům, budou to mít na svědomí okupanti," napsala Zalizeckajová na Facebook s tím, že její otec měl mrtvici a její matka infarkt, uvedla rozhlasová stanice NPR.

OSN informovala, že ruští vojáci se na Ukrajině zaměřují především na představitele místních komunit, novináře a také na lidi, kteří se veřejně hlásí k proukrajinským postojům. V této souvislosti OSN mluví také o seznamech lidí, které ruská strana vyhodnotila jako hrozbu a na které mají vojáci nebo tajné služby útočit nebo je zadržet.

Video: Unesený starosta Melitopolu popsal zážitky: Rusové lidem drtí prsty a nechápou zákony