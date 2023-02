Ruská blamáž u Vuhledaru. Okupanti nehledí na ztráty, mrtvé odvezou zváštní vlaky

Ruská ofenziva u města Vuhledar na Donbase zatím naráží na neprostupnou zeď vytvořenou palbou z ukrajinských obranných pozic. Ztráty na straně invazního vojska jsou obrovské, potvrzují ruští analytici a váleční pozorovatelé. Mluvčí ukrajinské armády, plukovník Oleksij Dmytraškivskyj, uvedl, že minulý týden Rusové při ztečích na Vuhledar zanechali na bojišti 130 kusů vojenské techniky.

Proti Ukrajincům útočí nyní na Donbase ruská vojska Žukovovou taktikou, pojmenovanou po maršálovi Rudé armády Georgiji Žukovovi. Vyznamenaný sovětský velitel byl za druhé světové války pověstný tím, že neváhal obětovat jakékoliv množství vojáků, pokud to zároveň znamenalo oslabení nepřítele. "Útočí ve vlnách, s obrněnými vozidly postupuje jednotka až třiceti lidí, kteří jdou otevřeným terénem. Pak zemřou," popsal Dmytraškivskyj.

Jeho slova potvrzuje ve své analýze i britská vojenská rozvědka. Podle ní byl minulý týden rekordní od začátku války v počtu mrtvých a zraněných ruských vojáků. Velká část z nich útočila na Vuhledar. "Ruští vojáci opustili a zanechali na místě nejméně třicet obrněných vozů během jednoho útoku," uvedla ve své svodce britská vojenská rozvědka.

Rusko tak zřejmě přišlo o celou elitní 155. námořní brigádu Tichomořské flotily. Její příslušníci byli zabiti, zraněni, zajati nebo se vzdali. Část vojáků přitom Rusové nechávají ležet na bojišti. Podle zpravodajského webu Ukrajinska Pravda vyčlenily Ukrajinské dráhy speciální chladicí vagony, do kterých naloží těla Rusů a přepraví je k ruské hranici.

S problémem, že na ukrajinském území leží ostatky ruských vojáků, ke kterým se nikdo nehlásí, se obránci potýkají už od začátku války. Podle Dmytraškivského minulý týden zůstávalo každý den na bojišti ležet mezi 150 až 300 příslušníků ruské námořní pěchoty.

Zprávy z Vuhledaru v Doněcké oblasti nelze ověřit z nezávislých zdrojů, neboť novináři se přímo na místa bojů nedostanou, ale katastrofu na ruské straně potvrzují vojenští blogeři. Bývalý vůdce ruských jednotek na Donbase z roku 2014 Igor Girkin uvedl na sociální síti Telegram, že "ruští velitelé jsou blbci a znovu opakují staré chyby".

"Ukrajinské dělostřelectvo míří velmi přesně. Ztratili jsme přes třicet jednotek s obrněnými vozy, desítky tankistů zahynuly," napsal Girkin, který podporuje válku, ale kritizuje taktiku ruské armády i ministra obrany Sergeje Šojgua. Ten minulý týden prohlásil, že situace na východě Ukrajiny je pro Rusko nadějná. "Bojové operace v oblastech Vuhledaru a Bachmutu se v současné době vyvíjejí úspěšně," tvrdil podle ruské státní tiskové agentury TASS Šojgu.

Zatímco v Bachmutu Rusové zřejmě v posledních týdnech postoupili a kontrolují už dvě ze tří silnic vedoucích do města, u Vuhledaru pravdivosti Šojguových slov nic nenasvědčuje. Ruskou ofenzivu komplikuje i fakt, že zásoby a část techniky velitelé udržují ve vzdálenosti více než devadesáti kilometrů za frontou, aby nebyly v dosahu ukrajinských raket HIMARS.

"Pokud budou Rusové nadále útočit tak jako u Bachmutu, tak to ke zvratu ve válce v jejich prospěch nepovede. Museli by vrhnout mnoho sil do více míst na frontě, pak by Ukrajinci mohli mít problémy," řekl minulý týden deníku Aktuálně.cz odborný asistent na brněnské Univerzitě obrany Tomáš Řepa.

Vuhledar, který leží 150 kilometrů jižně od Bachmutu, je hornické město, kde do začátku války žilo 15 tisíc obyvatel. Zbylo jich jen několik stovek a místostarosta Maksym Verbovskyj nedávno prohlásil, že každý dům byl více nebo méně poškozen.

Video: Děti jsou z Vuhledaru evakuovány v neprůstřelných vestách (13. 2. 2023)