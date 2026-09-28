Rusové trefili Akademii věd, budovu zachvátil žár. Zelenskyj slibuje odvetu

Ruský vzdušný útok na Kyjev, který zasáhl budovu Národní akademie věd v centru města, dnes zabil jednu ženu a další lidi zranil. Píše to server Ukrajinska pravda a agentura AFP s odvoláním na ukrajinské úřady. Moskva se k těmto informacím nevyjádřila.
„V Ševčenkivské čtvrti, v centru města, narazil bezpilotní letoun do nebytové budovy. Vypukl požár,“ uvedl kyjevský starosta Vitalij Kličko po poledni na platformě Telegram. Později oznámil, že útok zabil jednu ženu, a další tři lidé utrpěli zranění. Počet zraněných starosta následně zvýšil na čtyři.
Na záběrech z místa je vidět, že byla při útoku zasažena budova patřící Národní akademii věd, uvádí Ukrajinska pravda. Na místě podle ní zasahují záchranné složky a úřady vyzvaly obyvatele, aby se k místu nepřibližovali a nekomplikovali práci záchranářů.
Video zveřejněné Ukrajinskou pravdou ukazuje historickou budovu v Kyjevě, jejíž část zachvátil oheň a snahu hasičů plameny uhasit.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím zveřejnil jiné záběry z místa útoku, u kterých napsal, že Rusové zaútočili na ukrajinskou Národní akademii věd. Na jím publikovaných záběrech je vidět, že část hořící budovy je zničena.
„Dnes (v pondělí, pozn. redakce) byly v Kyjevě napadeny také farmaceutická společnost a čerpací stanice, v Dnipru obchodní centrum a v dalších městech a regionech rovněž civilní objekty, podniky a komunikační infrastruktura. Bohužel jsou i ztráty na životech,“ napsal Zelenskyj, který avizoval za ruské údery odvetu.
Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou i časté vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily.
Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele, na jeho energetickou infrastrukturu nebo další cíle související s vedením války, ale při útocích umírají i civilisté - podle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně, na kterou útočí Rusko.
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