Rusové si omylem vykolejili vlastní vlak. Na koleje shodili bombu určenou pro Ukrajince

Poblíž ruských hranic s Ukrajinou spadla letecká bomba, a ačkoliv neexplodovala, poškodila vlakové koleje. To pak vedlo k vykolejení vlaku. Nešlo přitom o ukrajinský úder, shodili si ji tam omylem sami Rusové.
K incidentu došlo podle serveru Ukrajinska pravda ve středu. Poblíž kolejí železniční tratě v Jakovlevském okrese v ruské Belgorodské oblasti spadla letecká puma FAB-500. Ta při dopadu sice nevybuchla, ale poškodila přibližně pětadvacet metrů železniční trati.
Nešlo přitom o ukrajinský úder, Rusové ji na vlastní území zřejmě shodili sami. Bombu totiž podle všeho svrhla ruská stíhačka během bojového letu. Proč se tak stalo nad ruským územím, není jasné. Ruští představitelé mluví o tom, že se puma „vychýlila z kurzu“.
Neplánovaný úder pak způsobil havárii. Na poškozené dráze totiž vykolejil vlak.
Guvernér Belgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov zpočátku naznačil, že vykolejení mohlo být způsobeno úmyslným sabotážním činem z ukrajinské strany, tuto verzi událostí však následně ze svého oficiálního kanálu na Telegramu smazal.
V okamžiku nehody se podle Gladkova ve vlaku nacházelo 15 lidí, z nichž jedna pětasedmdesátiletá žena musela být hospitalizována s mnohočetnými poraněními. Strojvedoucí si údajně sice v poslední chvíli všiml poškození kolejí a nouzově zabrzdil, ale jeden ze dvou vagónů přesto vykolejil.
Na místo dopadu byli následně vysláni pyrotechnici z ruského ministerstva obrany, kteří pumu zneškodnili a odvezli na cvičiště k likvidaci.
Nejde přitom o první takový incident. Ruské síly od začátku roku 2026 shodily na ruské a okupované ukrajinské oblasti nejméně 24 leteckých bomb.
