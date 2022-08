Rusové byli z války v šoku, ale už si zvykli. Netuší, že to nejhorší je teprve čeká

Nejistota, která zachvátila Rusko bezprostředně po zavedení západních sankcí, podle analytiků již polevila. Rusové se přizpůsobili nové ekonomické situaci a mají naději, že do budoucna se zemi bude dařit lépe. Podle politologa Nikolaje Petrova se ale tato situace může brzy změnit. "Postupně si lidé začnou klást otázky, zda to všechno stojí za to," podotýká Petrov pro agenturu Associated Press.

Nálada mezi Rusy přešla od počátečního šoku v začátcích války k naději, že navzdory sankcím nemusí být situace v Ruské federaci do budoucna tak špatná, uvádí sociolog Denis Volkov, ředitel ruského nezávislého centra Levada Center. "Stalo se pro ně rutinou, že někde probíhají vojenské akce, které se ale většiny lidí netýkají," uvedl Volkov pro Associated Press. Na druhou stranu ale dopady západních sankcí podle politologa Petrova z britského think-tanku Chatham House nebyly v Rusku v posledních šesti měsících tak patrné a Rusové je teprve pocítí. "V tomto ohledu tak má Kreml ještě nějaký čas. Ale i ten je omezený," podotýká Petrov. Ruská ekonomika se podle něj v budoucnu pod narůstajícími problémy nevyhnutelně zhroutí. Pocit Rusů, že se země z největší krize již dostala, se tak brzy může změnit. Analytici také upozorňují na to, že i po půl roce od jejího začátku je válka na Ukrajině stále hlavním tématem ve vysílání ruského státního kanálu Rossija 1. Stanice, která je až pro 60 procent Rusů primárním zdrojem informací, divákům stále předkládá vlastní verzi o ruské invazi, mlčí o útocích na ukrajinské civilisty a burcuje k nenávisti vůči Západu. Jen minulý víkend televize věnovala vývoji na frontě více než polovinu vysílacího času populárního pořadu Vesti nedeli. "Ruská speciální vojenská operace na Ukrajině není náhoda. Byla předurčena jednáním Spojených států a NATO, které záměrně podkopávají bezpečnost v Evropě a ve světě," uvedl v pořadu známý prokremelský moderátor Dmitrij Kiseljov.