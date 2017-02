Rusové se zapletli do pokusu o převrat v Černé Hoře, tvrdí prokurátor. Moskva vše popírá

před 5 hodinami

Do pokusu o puč v Černé Hoře se zapletly i ruské úřady, tvrdí černohorský prokurátor Milivoj Katnić. Vychází přitom z výslechů podezřelých. Loni v říjnu policisté v Černé Hoře zadrželi dvě desítky lidí, které podezírali ze zapojení do spiknutí. To mělo mít za cíl svrhnout prozápadní vládu a zavraždit premiéra Mila Djukanoviče. K moci by se pak dostalo proruské vedení. Moskva však jakékoliv zapojení do pokusu o puč popírá.

Podgorica/Moskva - Ruské úřady byly zapleteny do loňského pokusu o státní převrat v Černé Hoře. Tvrdí to černohorský speciální prokurátor Milivoj Katnić, který se odvolává na poznatky z výslechů a přiznání podezřelých.

Moskva ale jakoukoli ruskou účast na údajně plánovaném převratu v Černé Hoře důrazně popřela.

"Prokurátor tvrdí, že v čele skupiny, která plánovala převrat včetně zavraždění tehdejšího premiéra Mila Djukanoviče, čímž by zabránila vstupu země do NATO, stál ruský občan Eduard Širokov, jehož skutečné příjmení zní Šišmakov," napsal ruský list Gazeta.ru.

"Není to Širokov, ale Eduard Šišmakov, který byl v roce 2014 zástupcem vojenského přidělence v Polsku. Byl však vypovězen kvůli špionáži pro Rusko jako nežádoucí osoba. Pas mu vydaly ruské úřady. Je příslušníkem ruských zvláštních služeb," zdůraznil prokurátor Katnić.

Podle něj právě na pozvání Širokova/Šišmakova navštívil Moskvu při přípravách puče jeden z hlavních spiklenců Aleksandar Sindželić, který se v současnosti těší postavení svědka spolupracujícího s vyšetřovateli.

"Za událostmi stojí nacionalistická uskupení v Rusku, ale teď víme, že do nich byly zapojeny i ruské státní úřady," prohlásil Katnić.

Snaha o puč, nebo jen komplot?

Černohorská policie loni 15. října, den před parlamentními volbami, zatkla dvě desítky osob podezřelých ze zapojení do spiknutí s cílem svrhnout prozápadní vládu, zabít jejího premiéra Mila Djukanoviče a dosadit k moci proruské vedení. V pozadí byli údajně srbští a ruští nacionalisté.

Podle představitelů proruské opozice byl ale celý případ jen Djukanovičovým komplotem s cílem zajistit výrazné vítězství vládnoucí Demokratické strany socialistů (DPS). A sama Moskva jakoukoli ruskou účast důrazně popírá.

O víkendu britský list The Sunday Times napsal, že i britští představitelé si myslí, že za říjnovým vražedným spiknutím proti Djukanovičovi stály ruské úřady. Nejmenovaný zdroj z vlády si podle deníku neumí představit, že by takový komplot neprocházel schvalováním, a také britské a americké zpravodajské služby prý získaly důkazy o ruském zapojení.

"Tyto novinky jsou z jedné várky s dalšími neopodstatněnými obviněními naší země z hackerských útoků proti celému Západu, z vměšování do volebních kampaní většiny západních zemí a z mnoha dalších věcí," prohlásil v pondělí šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov.

autor: ČTK