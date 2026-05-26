„Rusové se psychicky hroutili.“ Ukrajinci ukázali tvrdou realitu úspěšné ofenzivy

Hustá mlha, vypnutý Starlink a bleskový úder přímo do týlu. Ukrajinští výsadkáři předvedli dokonalou ukázku moderní války a poprvé po dvou letech donutili Rusy k masivnímu ústupu. Během utajené operace osvobodili skoro 500 kilometrů čtverečních a nabourali plány Kremlu zaútočit na Záporoží. Přímí účastníci operace pro Rádio Svobodná Evropa popsali detaily bitvy, která paralyzovala ruské velení.
Celá protiofenziva začala letos v únoru. Režim utajení byl tak přísný, že do poslední chvíle ani samotní ukrajinští vojáci netušili, kde a kdy přesně zaútočí. Rusové sice věděli, kde se ukrajinské jednotky nacházely původně, ale jejich bleskový přesun na Oleksandrivský směr naprosto zaspali.
Klíč k úspěchu? Spojení přírody a technologií! Krátce před útokem došlo k zablokování terminálů Starlink, které ruská armáda načerno masivně využívala pro navigaci dronů i běžné velení.
„Když jednotky na první linii ztratí spojení, propadnou panice a chaosu. Žádná komunikace znamená nulovou organizaci. Byli úplně dezorientovaní,“ popisuje velitel dronové jednotky z 95. výsadkové brigády s volacím znakem Red.
K tomu Ukrajinci vystihli perfektní počasí. Do útoku vyrazili za husté, neprostupné mlhy. Rusové na předních pozicích vůbec netušili, že se k nim něco blíží. Ukrajinští výsadkáři z 82. a 95. brigády spolu s vojáky ze útočného pluku „Skeľa“ (Skála) udeřili v několika směrech najednou podél řeky Jančur. Rychlost postupu byla v prvních dnech enormní.
„Nepřítel si myslel, že jedeme na vesnici Berezove. My jsme ale udělali bleskový manévr a stočili to na Ternove. První skupina tam vletěla na čtyřkolkách a obrněné technice, zajistila pozice a hned za ní jelo dalších pět kusů těžké techniky,“ vzpomíná Andrij, důstojník 425. samostatného útočného pluku „Skeľa“.
Ukrajinci Rusy překvapili a postupně likvidovali jejich velitelská stanoviště, operátory dronů a menší zajišťovací skupiny. Následovala metodická čistka: dům od domu, sklep od sklepa. Vesnice Ternove padla do ukrajinských rukou za necelých pět dní.
Udržet takto rychlé tempo vyžadovalo obrovské logistické úsilí. Za postupující pěchotou se musely okamžitě stěhovat dělostřelecké baterie a operátoři dronů.
„Byly dny, kdy jsme z jedné zbraně vystříleli přes sto granátů za 24 hodin,“ říká dělostřelecký seržant Jurij. Aby je neodhalily ruské radary, dělostřelci pálili v kuse maximálně 15 až 20 minut, pak palbu převzalo jiné dělo a původní se maskovalo.
Operátoři dronů neustále lovili ruskou techniku při rotacích a zásobování. Masivní nasazení moderních FPV dronů řízených přes optické vlákno (na něž jsou běžné rušičky krátké) udělalo z ruských zákopů peklo.
Podle velitelů se začali ruští vojáci pod nepřetržitým tlakem dělostřelectva, letectva, systémů HIMARS a dronů psychicky hroutit. Docházelo k hromadným útěkům z pozic a dokonce i k případům sebevražd mezi obklíčenými okupanty.
Trvalo zhruba měsíc, než ruské velení dokázalo shromáždit rezervy a pokusilo se o protiofenzivu. Do oblasti Oleksandrivky poslalo elitní jednotky pěchoty a dronové specialisty z jednotek „Rubikon“ s cílem získat zpět ztracené Ternove.
Pokusili se využít stejnou kartu – zaútočili v husté mlze ve velkých počtech a pokusili se o obchvat z křídel. Ukrajinci však byli připraveni. Většinu útočných vln zmasakrovaly drony a s těmi Rusy, kteří se dostali až k zákopům, si poradila ukrajinská pěchota.
Dnes už Rusové útočit nechtějí, spíše se v malých skupinkách pokoušejí najít skuliny v ukrajinské obraně. Ukrajinské armádě tak zůstaly v rukou klíčové výškové body a plně kontroluje cesty v oblasti.
Výsledkem je, že Ukrajinci fyzicky přeťali logistické trasy, které Rusové používali pro tlak na Huljajpole a pro pokusy o postup na Pokrovske (neplést s Pokrovskem). Rusko muselo narychlo stáhnout silné rezervy, které měly původně útočit na úplně jiném úseku fronty, a utopit je v obraně Oleksandrivského směru. Protiúder také definitivně eliminoval bezprostřední ruskou hrozbu pro Záporoží a zabránil nepříteli proniknout hlouběji do Dněpropetrovské oblasti.
Mohlo by vás zajímat: Jsme jako živá návnada. Zajatý Vietnamec popsal poměry v ruské armádě
Přehlédnutý zkrat české hvězdy. Nor se jen smál a připomněl děsivou statistiku
Mohli si zajistit, že ve své skupině skončí nejhůř druzí a vyhnou se těžkému čtvrtfinálovému soupeři. Místo toho čeští hokejisté o tuto možnost téměř přišli. I proto jednoznačnou prohru s Norskem na mistrovství světa snášeli těžce. Vyloženě ujel obránce Filip Hronek.
Severní Korea odpálila několik raket, včetně balistické, uvedl Soul
KLDR v úterý ze západního pobřeží vystřelila do Žlutého moře několik raket, včetně alespoň jedné balistické rakety krátkého doletu. S odvoláním na jihokorejskou armádu to napsala agentura Reuters. Podle agentury AP se jedná o nejnovější zbrojní test země, která naposledy 19. dubna vypustila několik raket krátkého doletu, což tamní média označila za demonstraci hlavic kazetových bomb.
„Zničíte si kvalitu života.“ Expert tepe Evropu za migraci, za Rusko je na ni ještě tvrdší
Izraelský bezpečnostní expert a někdejší poradce premiérů Dan Schueftan kritizuje evropský přístup k migraci, válce i bezpečnosti. Tvrdí, že nekontrolovaná migrace pomohla vzestupu krajní pravice v Německu a Evropa podle něj naivně věří v existenci řešení každého problému.
Návrat ptáka dodo? Firma chce „oživit“ vyhynulé druhy pomocí unikátní technologie
Zní to jako zápletka sci-fi filmu: po Zemi znovu chodí třímetrový novozélandský moa či mauricijský blboun nejapný. Oba druhy totiž vyhynuly už před několika stoletími. Přesně takovou budoucnost ale kreslí americká biotechnologická firma Colossal Biosciences. Ta nyní tvrdí, že udělala další významný krok k „oživování“ vyhynulých druhů: úspěšně vylíhla 26 zdravých kuřat pomocí umělého vejce.