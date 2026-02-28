„Rusové se mezi sebou střílí kvůli alkoholu.“ Odstřelovači popisují realitu války

Ukrajinští odstřelovači ze 42. brigády popisují drsnou realitu na frontě. Rusové podle nich často bojují v opilosti a střílejí se i mezi sebou. Role střelců se ale mění. Kvůli všudypřítomným dronům je stále těžší najít bezpečnou pozici. I přesto dokážou jediným výstřelem na důstojníka zastavit celý útok a vnést do řad nepřítele naprostý chaos.
Vojáci s přezdívkami Elf a Faust slouží u 42. samostatné mechanizované brigády a jejich úkolem je tichý lov nepřítele. V rozhovoru pro kanál Suspilne Dnipro popsali, že situace na bojišti se neustále mění. Zatímco dříve Rusové útočili hlavně s pěchotou v lesích, nyní stále častěji nasazují těžkou techniku, jako jsou tanky a obrněná vozidla.
Chaos a alkohol v ruských řadách
Jedním z nejvíce šokujících postřehů je chování ruských vojáků v první linii. „Stává se, že mezi sebou vedou přestřelky přímo na pozicích. Působí to na mě tak, že se střílejí kvůli alkoholu nebo něčemu podobnému,“ uvedl jeden z odstřelovačů. Podle jeho slov jsou ruští vojáci často pod vlivem alkoholu, což vede k naprostému rozvratu jejich akcí.
Právě vyvolání chaosu je hlavním cílem práce Elfa a Fausta. Pokud se jim podaří zasáhnout ruského důstojníka, nepřátelské jednotky se často sesypou. „Když padne důstojník, nastane v jejich jednání nerovnováha a chaos. Lidé se pak prostě rozutečou,“ vysvětlují vojáci. V některých případech stačil jediný přesný výstřel na velitele k tomu, aby Rusové celý plánovaný útok úplně zrušili.
Boj s drony a těžké podmínky
Moderní válka ale činnost odstřelovačů výrazně ztěžuje. Hlavní hrozbou už nejsou jen nepřátelští střelci, ale hlavně drony. Kvůli nim je velmi těžké nepozorovaně dojít na pozici a tam se zamaskovat. „Odstřelovač je pro nepřítele prvořadý cíl. Pokud nás odhalí, zapojí velké množství sil, aby nás zničili,“ říkají vojáci.
V Dněpropetrovské oblasti je situace o to horší, že okolní krajina téměř nenabízí úkryt. Dělostřelectvo zničilo lesy a křoviny, které dříve poskytovaly maskování. Odstřelovači se proto musí učit nejen skvěle střílet, ale ovládat i matematiku, balistiku, medicínu a topografii. Kromě živých cílů se navíc snaží sestřelovat i drony, které nad nimi neustále krouží.
Co cítí, když mačkají spoušť a berou nepříteli život, popisují poměrně chladně. „Vůbec nic. Je to jako v počítačové hře. Všichni jsou stejní, je to prostě nepřítel, kterého musíme zničit, abychom co nejdříve osvobodili naši zemi,“ popsal své pocity jeden z nich.
Služba odstřelovače je podle nich psychicky náročná, ale pohled na vlastní pěchotu, která se díky jejich krytí cítí bezpečněji, jim dává sílu pokračovat. „Nepřítel je prostě nepřítel a je potřeba ho likvidovat,“ uzavírají vojáci svůj pohled na válku.