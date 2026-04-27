Rusové s jarem mění strategii. Místo elektřiny se na Ukrajině zaměřili na jiný cíl

S rostoucími teplotami se už obyvatelé Ukrajiny nemusí tolik obávat výpadků elektřiny. Rusové by ale mohli začít cílit na vodní infrastrukturu, varují úřady i ukrajinská vojenská rozvědka (HUR).
HUR uvedla, že potenciální údery na infrastrukturu zásobování vodou v obydlených oblastech budou cílit na zvýšení sociálního napětí a vyvolání protestních nálad mezi občany. Mezinárodní humanitární právo přitom takové jednání klasifikuje jako válečný zločin, doplňuje ve svém textu Kyiv Independent.
Tyto obavy podporují i události uplynulých dní. Rusko zaútočilo na Pečeněžskou nádrž, ležící v Charkovské oblasti. V Záporožské oblasti zase ruské síly při útoku poškodily specializované vybavení pro opravy vodovodního potrubí.
„Úder na energetický systém se velmi často stává automaticky také úderem na zásobování vodou,“ uvedla ředitelka informační politiky Asociace vodárenských a kanalizačních podniků Ukrajiny Viktorija Jakovljevová. Za Achillovu patu považuje kanalizační systém – pokud čerpací stanice přestanou fungovat, hrozí okamžité vypouštění odpadních vod na povrch.
Odborníci odhadují, že do roku 2025 utrpěl ukrajinský sektor zásobování vodou a sanitačních zařízení značné škody. Asociace vodárenských a kanalizačních podniků uvádí, že hlavní slabiny celého systému aktuálně spočívají v jeho závislosti na elektřině, nedostatku financí, náhradních dílů a v přetížení personálu.
„Bez dostatečného financování, záložního vybavení, mezinárodní podpory a systémové decentralizace zásobování vodou nebudou ani ty nejodhodlanější týmy schopny dlouhodobě kompenzovat vzniklé škody,“ upozorňuje Jakovljevová.