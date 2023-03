"Přicházejí jako švábi, celá oblast je posetá těly." V Bachmutu sílí pouliční boje

Obklíčení ukrajinští vojáci pokračují v boji o Bachmut. Zdevastované město se ruské síly snaží dobýt od loňského léta. Útočí v malých formacích asi deseti lidí, ale zato každý den. "Pořád ty šakaly porážíme. Přicházejí k nám jako švábi zpoza kamen. Držíme se, jak to jen jde," říká ukrajinský voják Jurij.

Ruské jednotky útočí na ukrajinské vojáky bránící Bachmut, v centru města sílí pouliční boje. Ukrajinské jednotky drží obranné pozice, i když se kolem nich střílí a vybuchují granáty.

Vojáci tvrdí, že ofenzivu odráží. "Držíme se proti jejich pěchotě. Rusko nešetří lidmi a celá oblast je poseta jejich těly. Nejsou to žádní bývalí vězni z žoldnéřské Wagnerovy skupiny. Je to regulérní ruská armáda, jsou to výsadkáři. Ale stejně se na ně kašle," popisuje Jurij.

Ke změně taktiky na ruské straně podle Ukrajinců nedochází. "Stále tlačí na pilu. Možná nejsou tak drzí a hlupí. Nikdo se nepostaví na nohy bez neprůstřelné vesty. Na ulicích bojují malé skupinky," dodává ukrajinský voják bojující v Bachmutu.

Rusko se snaží odříznout ukrajinské obránce od zásobovacích tras do města a donutit je ke kapitulaci nebo ústupu. Tím by invazní vojska dosáhla prvního většího vítězství za více než půl roku a otevřela by si cestu k útoku na další města v Doněcké oblasti.