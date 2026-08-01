Rusové prchají před mobilizací. Prozradil to realitní boom v jiné postsovětské zemi

Spolu se zprávami o možné nové mobilizaci přibývá Rusů, kteří se rozhodli odejít ze země. Jedním z hlavních signálů rostoucí nervozity je situace na realitním trhu v Arménii, kam po začátku války a během mobilizace v roce 2022 uprchly desetitisíce lidí. Nyní se situace začíná podobat roku 2022, kdy Moskva vyhlásila „speciální vojenskou operaci“, jak se v Rusku oficiálně nazývá invaze na Ukrajinu.
Především v Jerevanu prudce roste poptávka po bydlení ze strany Rusů. Ceny nájmů v hlavním městě Arménie podle místních realitních makléřů za poslední tři měsíce vzrostly přibližně o třicet procent.
„Poptávka je obrovská. Kvůli situaci na trhu s nemovitostmi v Jerevanu máme ceny úplně šílené,“ řekl jeden z makléřů pro ruský exilový server Verstka.
Podle dalšího specialisty se situace změnila i v tom, že v letech 2024 a 2025 se většina ruských klientů pouze stěhovala mezi jednotlivými byty. To už ale neplatí.
Před volbami pryč
„Osmdesát procent těch, kteří se na nás obracejí, jsou lidé, kteří se buď do Jerevanu přestěhovali teprve nedávno, nebo se sem teprve chystají,“ uvedl. „Poptávka je obrovská, situace je celkově srovnatelná s rokem 2022,“ dodal pro Verstku.
Podle makléřů si mnoho Rusů hledá ubytování už na podzim. „Lidé začali přijíždět od květnových svátků a nyní jich je ještě víc. Mám spoustu poptávek na září,“ uvedl jeden z jerevanských realitních makléřů. „Myslím si, že před volbami chtějí zmizet. Proto v září ceny pravděpodobně ještě porostou,“ dodal.
Právě v září se konají volby do ruské Státní dumy. Podle ruských exilových médií panují obavy, že právě po volbách by Kreml mohl vyhlásit mobilizaci nebo zavést některé prvky válečného stavu. Ruský prezident Vladimir Putin už v minulosti s nepopulárními kroky vyčkal až na dobu po volbách. Kreml ale podobné zprávy odmítá.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naopak v posledních týdnech opakovaně tvrdil, že Rusko kvůli vysokým ztrátám potřebuje doplnit stavy armády.
Hledání nového bydlení
O tom, že roste zájem o bydlení v Arménii, svědčí i vyhledávání na ruském internetu. Podle služby vyhledávače Yandex Wordstat začal počet vyhledávání hesla „byty v Jerevanu“ v Rusku výrazně růst už letos na jaře a rostl i během léta.
V týdnu od 13. do 19. července pak dosáhl počet vyhledávání 5200. To bylo dokonce více než na začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru a březnu 2022, kdy se počet dotazů pohyboval kolem pěti tisíc. Největší zájem ale přišel během mobilizace v září 2022. Tehdy počet vyhledávání vystoupal téměř na deset tisíc týdně.
V populárních kanálech na sociální platformě Telegram zaměřených na hledání bydlení v Arménii se nyní každý den objevují desítky nových inzerátů. Bydlení hledají jednotlivci, páry i rodiny s dětmi.
Realitní kanál Metry v dramách popsal současnou situaci stručně: „Normální možnosti jednoduše nejsou. Lidé stále přijíždějí a letošní léto už je podle mého názoru téměř srovnatelné s létem 2022,“ cituje jej Verstka.
Emigrační krize
Nejméně 650 tisíc Rusů od začátku invaze emigrovalo a dosud se nevrátilo. Více než sto tisíc z nich zamířilo právě do Arménie, tedy více než do jakékoli jiné země. Hned za Arménií následují Izrael a Kazachstán, kam podle dostupných údajů odešlo do každé z těchto zemí přibližně 80 tisíc Rusů.
Skutečný počet Rusů, kteří ze země odešli, však může být vyšší, protože řada států – například Thajsko, Indonésie, Portugalsko nebo Kypr – tato data nezveřejňuje, uvedl již dříve ruský exilový server The Bell.
Současná vlna odchodů je pak podle médií největší od rozpadu Sovětského svazu. Větší emigraci Rusko zažilo naposledy v 90. letech, kdy podle demografických statistik během let 1992 až 2004 odešlo ze země zhruba 2,3 milionu lidí.
Mohlo by vás zajímat: Putin nečekaně pohrozil. Ukrajině vzkázal, kdo další si může rozdělit její území
Nový incident v Hormuzu: dvě lodě terčem útoku, jedna ztratila nad sebou kontrolu
Britská námořní služba (UKMTO) dnes ráno informovala o útocích na dvě lodě u ománských břehů v oblasti Hormuzského průlivu. Jedna loď byla podle informací UKMTO zasažena projektilem, což poškodilo její strojovnu. Loď tak nemá kontrolu nad směrem své plavby. Další loď zaznamenala ve své blízkosti velký výbuch, nebyla ale zasažena. Oba incidenty prošetřují úřady.
Extrémní vedra neničí jen tělo. Klimatická změna je i největším strašákem psychologů
Vedro není jen okamžitý problém pro naše srdce, jak se ukazuje, nezvykle vysoké teploty v kombinaci s přidruženými jevy jako požáry a extrémní meteorologické jevy klidně na druhém konci světa ovlivňují i naši psychiku. Jenže co s tím?
ŽIVĚ Kyjevem otřásly silné exploze. Ruský útok zabil nejméně devět lidí
V ukrajinské metropoli byly v noci na sobotu slyšet silné exploze. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky balistickými raketami, proti nimž jsou účinné pouze některé systémy protivzdušné obrany, včetně amerických systémů Patriot.
Ať Rosický vypne telefon, přeje si Priske. Španělovi v reprezentaci nabízí pomoc
Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske má radost z páteční dvojice posil Tobiase Guddala a Romana Macka. Od norského stopera má velká očekávání, český záložník na něj udělal dojem už při první vzájemné konfrontaci. Řekl to na tiskové konferenci po výhře 3:1 nad Zlínem ve druhém ligovém kole.
Silný vítr lámal stromy. Úmorná vedra narušila v noci studená fronta
Přes území Česka přešla v noci studená fronta. Přinesla déšť a bouřky se silným větrem, který lámal stromy. Třeba Netvořice ve středních Čechách zaznamenaly náraz větru o rychlosti 82 kilometrů v hodině, což odpovídá síle vichřice. Na mnoha místech ale panovala tropická noc.