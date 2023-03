Brutální i na Rusy. U Bachmutu zřejmě využívají taktiku sebevražedných oddílů

Rusko v bitvě o východoukrajinský Bachmut používá taktiku "sebevražedných oddílů". Boje podle Williama Philpotta z londýnské King's College připomínají bitvu na řece Sommě, jeden z nejkrvavějších střetů během první světové války. Podle Philpotta by se ale tato taktika mohla vymstít a ohrozit režim Vladimira Putina.

Ukrajinští vojáci tvrdí, že ruská armáda využívá žoldáky z Wagnerovy skupiny jako návnadu, aby Ukrajince donutili k palbě a ti tak prozradili své pozice. Poté se ruské jednotky sestavené ze zkušených vojáků pokoušejí protivníka obejít a zlikvidovat.

Taktika se podle Philpotta liší od útoků "lidskou vlnou", kterou používá Putinova pravidelná armáda. "Připomíná spíše sebevražedné oddíly," řekl Philpott, profesor dějin válek na katedře válečných studií King's College, deníku Daily Mail.

Související ŽIVĚ Mezinárodní soud v Haagu vydal zatykač na Putina kvůli únosům ukrajinských dětí Zobrazit reportáž

Philpott dodal, že taková taktika připomíná první dny bitvy na Sommě, kdy se nevycvičené jednotky vrhly do boje proti profesionální armádě a vytvořily "krvavou lázeň". Philpott uvedl, že takovým útokům také obvykle předchází dělostřelecká palba, která má oslabit nepřátelskou obranu a dát vojákům šanci bojovat. Zdá se však, že k tomu v Bachmutu nedochází.

"Existují historické příklady, kdy byly špatně připravené jednotky vrhány do masových útoků, jako například během prvních dnů na Sommě nebo u Verdunu. Ale nemohu přijít na příklady, kdy byly obětovány malé skupiny vojáků, aby vylákaly nepřítele. To je novinka," dodal Philpott.

Ačkoli je taková taktika brutální, souhlasí s tím, že pro současné ruské síly, které útočí především se špatně vycvičenými trestanci v případě Wagnerovy skupiny a mobilizovanými branci, to smysl má. Philpott tvrdí, že pokud se do Ruska donesou zprávy, že vojáci jsou bezstarostně vrháni na smrt, mohlo by se vše obrátit proti vládě ruského prezidenta Vladimira Putina.

"Rebel" Prigožin zatím tahá za kratší konec, tvrdí CNN

Jiný pohled na ruskou taktiku u Bachmutu nabízí čerstvá analýza americké stanice CNN. Podle jejího autora jde především o boj mezi zakladatelem Wagnerovy skupiny Jevgenijem Prigožinem a establishmentem v Moskvě.

Prigožin se staví do role jakéhosi odpůrce stávající vládnoucí vrstvy a vsadil na to, že jeho žoldnéři vztyčí v dobytém Bachmutu ruskou vlajku i za cenu značných ztrát v řadách jeho jednotek a pravděpodobně i jeho vlastního jmění.

Po měsících urputných bojů a ohromujících lidských ztrát nyní Prigožin obviňuje ruské ministerstvo obrany, že se snaží jeho síly "udusit", především tím, že mu nedodává munici. Wagnerova skupina dosáhla postupných zisků v okolí Bachmutu a nyní drží východní část města. Podle CNN se však zdá, že není schopna vytvořit dostatečnou sílu na to, aby vytlačila ukrajinské vojáky ze zbytku města.

Washingtonský Institut pro studium války napsal, že ministr obrany Sergej Šojgu "pravděpodobně využívá příležitosti k záměrnému vyčerpání Wagnerových elitních jednotek i jednotek sestavených z trestanců ve snaze oslabit Prigožina a zmařit jeho ambice na získání většího vlivu v Kremlu".

Jeden z předních znalců Ruska Mark Galeotti v listu The Spectator píše: "Putin rád poskytne politickým podnikatelům, kteří se točí kolem jeho dvora, určitou míru autonomie, pokud slíbí výsledky, ale stejně snadno je zavrhne, pokud se jim to nepodaří." A Prigožin vsadil na Bachmut, dodává CNN.

Operace ruský tank? Prostě jsme ho ukradli, popsali Ukrajinci troufalou akci (17. 3. 2023)