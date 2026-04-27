Zahraničí

Rusové pálili po civilistech. Drtivý útok na velké město, zraněné jsou i malé děti

Ruské drony v noci zasáhly Oděsu. Útok poškodil obytné čtvrti i centrum, zranil 14 lidí včetně dětí. Hasiči a záchranáři zasahovali na místech dopadů po celou noc.

Tomáš Hromada
Ruská armáda v noci na 27. dubna zaútočila drony na ukrajinskou Oděsu. Cílem byly obytné domy a hotel. Mezi zraněnými jsou i dvě děti.

Útok znovu mířil na civilní infrastrukturu ve velkém přístavním městě a rozšířil sérii podobných úderů na ukrajinská sídla. Pět zraněných skončilo v nemocnici, ostatní ošetřili zdravotníci na místě.

Útok navázal na předchozí večerní operace, kdy ruské jednotky zasáhly také Sumskou oblast. Dronové útoky na ukrajinská města se v posledních týdnech opakují a často cílí na civilní infrastrukturu i obytné čtvrti.

„Máme zásahy do obytné zástavby a civilních objektů v různých částech města,“ uvedl šéf městské vojenské správy Serhij Lysak.

Drony dopadly v několika městských částech. Největší škody hlásí úřady z Přímořského rajónu, kde zásahy poškodily bytové domy, hotel i zaparkovaná vozidla. Údery zasáhly také Kyjevský region, kde drony trefily vícepodlažní budovy, rodinné domy i dopravní prostředky. Na místě zasahovaly stovky záchranářů, hasičů a komunálních služeb.

Noční útok zapadá do širšího trendu nasazování bezpilotních prostředků, které Rusko využívá k opakovaným úderům. Drony umožňují zasahovat cíle na velkou vzdálenost a zatěžují protivzdušnou obranu, což zvyšuje riziko zásahů civilních oblastí.

