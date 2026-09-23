Rusové nepřišli, Macinka ano. Pavel v OSN zostra tepal Moskvu a varoval velmoci

Rusové jeho projev neposlouchali. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) naopak seděl mezi českými delegáty a Pavlův projev si vyslechl až do konce. Prezident Petr Pavel v sále Valného shromáždění OSN zostra kritizoval Rusko, varoval před světem, kde místo pravidel rozhoduje hrubá síla, a pustil se i do odpovědnosti velmocí, reformy OSN a rychlého nástupu umělé inteligence.
Ještě několik hodin před vystoupením se reportér Aktuálně.cz na ranním briefingu prezidenta Petra Pavla ptal, zda čeká podobnou reakci ruských diplomatů jako loni. Tehdy během jeho projevu v Radě bezpečnosti OSN ruský zástupce opustil sál.
„Jestli odejdou ruští diplomaté ze sálu, když budeme mít náš národní projev? Já si dokonce troufám tvrdit, že už tam ani nebudou,“ odpověděla hlava státu. O několik hodin později se ukázalo, že se trefila.
Když Pavel předstoupil v sále Valného shromáždění ke známému pultíku, mezi zástupci zemí z celého světa ruští diplomaté chyběli. Tentokrát nemuseli během jeho řeči vstávat a demonstrativně odcházet jako loni. Prostě nepřišli.
Pavel si z toho ale příliš hlavu nedělal. Rusko ve svém projevu několikrát zmínil a pustil se do širší kritiky světa, v němž podle něj velmoci stále častěji zkoušejí, kam až mohou zajít.
„S větší mocí musí přijít větší odpovědnost“
Pavel značnou část projevu věnoval otázce bezpečnosti a apeloval na světové mocnosti, aby jednaly odpovědně. „Moc byla vždy rozdělena nerovnoměrně. Dnes jsme ale svědky zásadních změn, které přetvářejí poválečný systém. Úkolem mezinárodního řádu není těmto změnám bránit, ale zvládat je mírovou cestou,“ řekl ve svém projevu.
Jeho hlavní vzkaz byl přitom jednoduchý: Kdo má větší sílu, musí nést také větší odpovědnost. Podle prezidenta mají pravidla smysl právě proto, že státy nejsou stejně silné.
V tomto ohledu vyzdvihl důležitost dodržování mezinárodních pravidel. „Pravidla nepotřebujeme proto, že jsou všechny státy stejně mocné, ale právě proto, že nejsou. Pravidla mají hodnotu pouze tehdy, pokud zavazují všechny, zejména ty, kteří jsou dostatečně mocní na to, aby je porušili,“ uvedl.
„Když se pravidla odsunou stranou, vzniklé vakuum zaplní surová síla. Svět ovládaný soupeřením velmocí je nestabilní svět... svět, kde jediná jiskra může zapálit oheň,“ dodal prezident.
Pravidla musí platit pro všechny
Upozornil však, že mají hodnotu jen ve chvíli, kdy se týkají všech. Zejména těch aktérů, kteří mají takovou sílu, je porušovat, pokračoval se zřejmou narážkou na Rusko. To je stálým členem Rady bezpečnosti OSN. O členství v Radě v letech 2032 a 2033 bude usilovat Česko, což v projevu ostatně Pavel zmínil. „Svět ovládaný soupeřením velmocí je nestabilní svět. Je to svět, kde jediná jiskra může zapálit oheň,“ varoval.
Ruskou agresi Pavel označil za porušení Charty OSN i základních zásad mezinárodního práva a upozornil, že Rusko představuje bezpečnostní hrozbu pro celou Evropu. Jako konkrétní příklad zmínil nedávný pokus o útok ruským dronem na letiště Lipsko/Halle v Německu, zhruba 150 kilometrů od českých hranic.
Zároveň ale Pavel zdůraznil, že vedle tlaku na Rusko musí dostat šanci i diplomacie. „Diplomacie má největší význam nikoli mezi přáteli, ale mezi protivníky,“ řekl. A právě zde podle něj přichází na řadu Čína. Ta má podle českého prezidenta dostatek moci a vlivu, aby mohla pomáhat konflikty ukončovat a předcházet jejich eskalaci – včetně využití svého vlivu k ukončení ruské války proti Ukrajině.
OSN potřebuje změnu. A také pravidla pro AI
Pavel se pak obrátil k samotné organizaci, v jejímž sále právě stál. Pokud má mít OSN i v budoucnu důvěru a relevanci, musí podle něj projít reformou. Především Rada bezpečnosti je podle něj v řadě případů paralyzovaná.
„Nemá smysl tuto organizaci kritizovat a na druhé straně nemít vůli ji změnit k lepšímu,“ řekl. Upozornil také na tisíce schválených mandátů, které podle něj často nebyly nikdy skutečně naplněny a představují obrovskou byrokratickou i finanční zátěž.
Česko chce reformní úsilí podporovat. Pavel zároveň připomněl českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti pro roky 2032 a 2033. Ocenil také práci generálního tajemníka Antónia Guterrese, který se podle něj snaží organizaci modernizovat.
Z geopolitiky pak prezident přešel k tématu, které se může zdát na první pohled vzdálené: umělé inteligenci. Podle něj se technologie vyvíjí rychleji, než vznikají pravidla, která by ji dokázala bezpečně usměrnit.
„Umělá inteligence může lidstvu přinést obrovské výhody. Jenže bez účinných ochranných opatření může způsobit i nesmírnou škodu. Naše schopnost tuto technologii hlídat nestačí držet krok s jejím vývojem,“ řekl.
AI přirovnal k atomovce
Vývoj AI prezident přirovnal k projektu Manhattan a vývoji první atomové bomby. I tehdy podle něj technologický průlom změnil poměr sil rychleji, než na něj dokázala zareagovat politika. „Naše schopnost tuto technologii hlídat nestačí držet krok s jejím vývojem,“ varoval prezident.
„Musíme se držet základní zásady: Lidé musí mít nad technologií kontrolu a nesmějí se jí podřídit,“ uvedl Pavel. Podle něj je nutné, aby se AI rozvíjela v rámci mezinárodních pravidel, protože žádný stát ani společnost nedokážou tuto výzvu zvládnout sami. Stejné podle něj platí i pro otázku životního prostředí.
„Problémy přesahují hranice jednotlivých států a žádná země je sama nevyřeší,“ řekl. „Většina výzev, kterým čelíme, je globální. Žádný národ jim nemůže čelit sám,“ uzavřel prezident.
Macinka přišel
Na šesti židličkách, které měla v sále předěleny česká delegace, ale seděli i lidé, jejichž přítomnost by ještě před pár měsíci nebyla úplně samozřejmá. Jednu z nich obsadil ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). A na rozdíl od ruských diplomatů si Pavlův projev poslechl celý.
Mezi Hradem a Černínským palácem se v posledních měsících odehrávaly vleklé spory, které sám Macinka označoval za „extrémní kohabitaci“. V zahraničí ale podle něj nemají mít místo.
„Já si myslím, že kohabitaci jsme nechali doma. Tady jsme v zahraničí a tady reprezentujeme Českou republiku,“ řekl Macinka Aktuálně.cz. Zároveň zdůraznil, že nechce, aby se domácí politické spory promítaly do české zahraniční politiky. „Já opravdu nechci, abychom tady hráli nějaké domácí hry,“ uvedl ministr.
Alespoň v New Yorku to tak opravdu vypadalo. Pavel ráno novinářům řekl, že s Macinkou při snídani řešil konkrétní krok vůči Rusku.
„My jsme se o tom teď bavili shodou okolností s ministrem zahraničí při snídani. Já to považuju za naprosto správný krok,“ uvedl prezident k recipročnímu opatření týkajícímu se identifikace ruských zpravodajských pracovníků působících pod diplomatickým krytím v Česku.
Společná snídaně
A nebyla to podle Pavla jediné společná stolování. Prezident během pobytu několikrát zdůraznil, že s ministrem zahraničí mluví a že spolu koordinují vystupování i českou zahraniční politiku. V New Yorku spolu podle informací Aktuálně.cz už dvakrát posnídali a probírali konkrétní postoje.
Koordinace byla vidět také u Macronovy iniciativy. Pražský hrad s ministerstvem zahraničí přímo na místě řešil české připojení a Praha se nakonec k iniciativě přidala.
Pavel odjel na pracovní cestu do Spojených států již v neděli. V pondělí například navštívil Národní památník 11. září, kde uctil památku obětí teroristického útoku z roku 2001. Také se setkal s generálním tajemníkem OSN Antóniem Gutteresem.
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