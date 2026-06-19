Rusové nasadili nové zbraně proti obávaným dronům. Najdeme je a zničíme, věří Ukrajina

Jedna z největších ukrajinských technologických výhod čelí nové výzvě. Rusko totiž začalo nasazovat speciální systémy, které dokážou rušit satelitní síť Starlink. Právě na ní jsou závislé tisíce ukrajinských dronů, které útočí na ruskou logistiku a vyvolaly krizi především v zásobování Krymu.
Satelitní internetová síť Starlink patří mezi klíčové nástroje ukrajinské armády. Nezajišťuje pouze komunikaci jednotek, ale umožňuje také v reálném čase řídit drony na vzdálenost stovek kilometrů.
V pondělí 15. června zveřejnily Ozbrojené síly Ukrajiny video zachycující zničení ruského „systému pro potlačování signálu Starlink“. Na záznamu je vidět, jak ukrajinský dron útočí na komplex šesti velkých bílých kontejnerů či přívěsů stojících vedle sebe.
Poradce ukrajinského ministra obrany Serhij Beskrestnov v rozhovoru pro BBC News Ukrajina uvedl, že šlo o ruský systém radioelektronického boje „Volna Kupol Garant“. Podle něj ho ruská armáda začíná ve větším měřítku nasazovat na frontě právě jako ochranu proti ukrajinským dronům, které systematicky útočí na ruskou infrastrukturu.
Není to poprvé
Princip fungování rušiček je poměrně jednoduchý, píše BBC. V přívěsech jsou ukryty vždy dvě satelitní antény, které sledují pohyb satelitu Starlink a vysílají směrem k němu silný rušicí signál. Satelit pak nedokáže udržet stabilní spojení s terminály Starlink v dané oblasti. Tyto terminály jsou připevněny například na ukrajinských dronech středního doletu.
Antény lze z přívěsů demontovat a umístit na jednu platformu nebo přímo na zem. Systém může fungovat jak díky generátorům umístěným v jednotlivých přívěsech, tak prostřednictvím externího elektrického napájení.
Podle Beskrestnova však rušičky nepředstavují nijak přelomovou technologii a ukrajinská armáda se s nimi setkala už dříve.
„Poprvé jsme tento systém zaznamenali na charkovském směru už v roce 2024. Velmi rychle jsme ho lokalizovali a zničili. Rusové si uvědomili, že takový systém na frontě dlouho nepřežije. Od té doby jsme ho prakticky nezaznamenali,“ řekl Beskrestnov.
Nevýhody
Rušička má zároveň jedno zásadní omezení: dokáže ovlivnit pouze relativně malou oblast. Jeden systém podle ukrajinského experta chrání prostor o poloměru zhruba tři až čtyři kilometry. To stačí na ochranu konkrétního objektu, nikoliv však rozsáhlejšího území.
Podle něj proto Rusové soustřeďují nasazení těchto systémů především na obranu kritické infrastruktury. Rozšíření ve větším měřítku navíc komplikuje vysoká cena. Jeden systém má podle něj stát v přepočtu zhruba 30 milionů korun.
„Evidujeme proto maximálně desítku takových zařízení,“ dodal ukrajinský odborník.
Ještě větší slabinou systému je skutečnost, že se velmi obtížně maskuje. „Takové zařízení je velmi těžké schovat,“ tvrdí Beskrestnov. Jakmile začne vysílat silný signál směrem do vesmíru a narušovat propojení satelitu s terminálem, může jeho činnost zachytit nejen společnost SpaceX, ale i satelity zemí NATO.
Právě proto se podle něj Rusko k projektu po roce 2024 dlouho nevracelo. Moskva nyní systém nasazuje z jediného důvodu: ukrajinské drony středního dosahu začaly představovat stále vážnější problém pro ruské zásobování.
Rusko nemá na výběr
„Rusové si uvědomují všechna rizika, ale mají akutní problém s logistikou. Chápou, že útočíme drony využívajícími Starlink, a momentálně nemají jinou možnost (než nasadit tyto systémy),“ říká poradce ukrajinského ministerstva obrany.
Budoucnost souboje mezi rušičkami a ukrajinskými drony vidí Beskrestnov poměrně jasně. „My se je budeme snažit odhalovat a ničit, oni budou vyrábět další,“ shrnul.
Podle něj Moskva zatím nedokáže ukrajinskou výhodu odstranit ani dohnat. Vybudování vlastní obdoby Starlinku je podle Beskrestnova stále vzdálené a ochrana obrovského ruského území před útoky dronů zůstává mimo současné možnosti Kremlu.
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