Lotyšsko je podle bývalého ministra obrany Imantse Liegise (2009–2010) dnes bezpečnější než kdy dřív. A to navzdory varováním evropských lídrů o možném ohrožení ze strany nepředvídatelného východního souseda. V rozhovoru pro Aktuálně.cz Liegis popisuje, proč země posilují obranu, jak funguje spolupráce v NATO i proč se v regionu tolik mluví o odstrašení.
Od našeho zpravodaje v Pobaltí – Úroveň hrozby se nemění, tvrdí představitelé Litvy, Lotyšska a Estonska. A to v situaci, kdy se stále častěji mluví o možných ruských provokacích, či dokonce o možné omezené akci na východě Pobaltí.
Reportér Aktuálně.cz se proto vydal přímo do regionu. Přinášíme rozhovor s bývalým lotyšským ministrem obrany a velvyslancem při NATO Imantsem Liegisem. Ten v současnosti působí jako bezpečnostní a zahraničně-politický analytik v Lotyšském institutu mezinárodních vztahů.
Když se dívám z Prahy na to, co se děje na východním křídle NATO, vypadá to občas trochu hrozivě. Přitom tady jsou všichni klidní.
Ano, to je pravda. Souhlasím.
Přesto byl šéf CIA John Ratcliffe v Moskvě. A i když nevíme, o čem přesně se svými protějšky z ruských tajných služeb jednal, některým lidem to připomíná předchozí kroky vedení CIA na podzim 2021.
To byla zcela odlišná situace. Z našeho pohledu bylo velmi pozitivní, že měl mezipřistání v Rize. Nevíme, zda se setkal s kolegy ze zpravodajských služeb pobaltských zemí, či nikoli, ale je důležité, že dialog probíhá a že je americká zpravodajská komunita v kontaktu se svými ruskými protějšky.
Doba, kdy do Moskvy odcestoval jeden z jeho předchůdců, byla úplně jiná. Tehdy se již shromažďovala vojska a Rusko předložilo své plány na změnu evropské bezpečnosti. Toto tedy bylo zcela odlišné. Je možné, že jim dal najevo: „Víme, o co se snažíte.“
Přibližně týden před jeho cestou navíc nad Kaliningradem a v regionu operovala alianční letadla pod vedením USA, což byl ze strany NATO další signál: „Vidíme, co děláte, a v případě potřeby zakročíme.“
Pozitivní signál
Je to tedy dobré, nebo špatné znamení?
Myslím, že je to pozitivní signál, pokud jsou šéfové zpravodajských služeb v kontaktu. Už samotné mezipřistání v Rize bylo pozitivním gestem, protože tím dal najevo: „Toto je naše území.“
Polský premiér Donald Tusk měl před několika týdny varovný projev, český premiér Andrej Babiš sice běžně mluví o míru, ale reálně se diskutuje o omezeném vpádu do Pobaltí.
Kdyby došlo k jakémukoli narušení hranic, reagovali bychom. Naše vojenské síly uvádějí, že k žádné změně úrovně hrozby nedošlo, a nejsou v situaci, kdy by provokovaly obyvatelstvo – což byl scénář, který se v minulosti objevoval.
Právě jsme měli velmi úspěšné volby, i když účast byla nižší. Mohla být vyšší, ale nedošlo k žádným provokacím. Sledujeme riziko provokace, která by byla zkouškou pro alianci. Ačkoli říkáme, že jsme geograficky první linií NATO a Evropské unie, když se podíváte na to, co se stalo na letišti v Lipsku, jsou v mnoha ohledech v první linii také.
Německo je v první linii. Česká republika by mohla být v první linii. Zpravodajské služby naznačovaly, že se něco může chystat i v Itálii nebo Španělsku. Takže Barcelona nebo Boloňa mohou být také v první linii. Myslím si tedy, že nejde jen o naši oblast. Celé NATO by se mělo obávat provokací a tohoto státem podporovaného terorismu, který Rusko provádí.
Nejbezpečnější v historii
Četl jsem váš text na webu TVNET z roku 2024, kde jste zmiňoval, že Lotyšsko je nyní nejbezpečnější ve své historii. Myslíte si, že to po více než dvou letech stále platí?
Myslím, že to stále platí. Jsme ve větším bezpečí, než jsme kdy v historii byli. Jsme členy NATO a Evropské unie a máme zde vojáky NATO, které velmi úspěšně vedou kanadské ozbrojené síly. Máme tu i českou přítomnost v Ādaži a budujeme své vlastní zdroje.
Znovu jsme zavedli povinnou vojenskou službu – udělali jsme to jako poslední ze tří pobaltských zemí po 24. únoru 2022 a funguje to dobře. Hodně investujeme do vlastní obrany, kolem pěti procent HDP.
Panuje u nás shoda na významu obrany a bezpečnosti pro zemi a myslím, že se to odrazilo i v nedávných volbách, kde byly velmi jasné signály: Lotyšsko bude i nadále pevně podporovat Ukrajinu. Budeme pokračovat v investicích, máme velmi úspěšný dronový průmysl, který se rozvíjí, a úzce spolupracujeme s Ukrajinou.
Když jsem byl na letecké základně v Lielvārde, ukazovali nám, jak fungují interceptory (drony proti dronům – pozn. red.) od společnosti Origin Robotics.
Origin Robotics patří k lídrům, už dodali drony a antidronové vybavení francouzským a belgickým ozbrojeným silám. To ukazuje, že v dronovém průmyslu dosahujeme výsledků nad naši váhovou kategorii.
Je to něco, co se za poslední tři roky velmi efektivně rozvíjí – opět v úzké spolupráci s ukrajinskými partnery, a to jak na úrovni obranného průmyslu, tak s podporou vlády.
Od roku 2024 vedeme spolu se Spojeným královstvím koalici pro drony v rámci Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny. Rozhodli jsme se, že je nutné vytvořit dronovou koalici, což se nám s Británií úspěšně podařilo, a v průběhu let dodáváme Ukrajině drony i finance na jejich výrobu.
Každá země je zranitelná
Když vezmeme v úvahu všechny body, které jsme zmínili, pobaltské země jsou stále popisovány jako zranitelná část NATO. Platí to stále vzhledem k vysokým výdajům na obranu a tomu, že máte opět povinnou vojenskou službu?
Každá země má svá zranitelná místa. Německo mělo incident na letišti v Lipsku, kde byl dron naložený výbušninami. V minulosti jsme byli svědky toho, jak byli ve Spojeném království zabíjeni lidé ruskými zpravodajskými službami (otráven byl například Alexandr Litviněnko nebo se agenti pokusili o vraždu Sergeje Skripala – pozn. red.). Zranitelná místa má tedy každá země.
Naše geografická poloha samozřejmě znamená, že se musíme připravovat možná více než ostatní. Proto budujeme Baltskou obrannou linii a řešíme infrastrukturu na místě pro případ konvenčního útoku.
Zároveň jsme svědky toho – což jiné země nemají – jak je migrace využívána jako nástroj k destabilizaci země, kdy Rusko a Bělorusko vozí migranty k naší hranici a pak je za pomoci běloruských služeb tlačí přes hranice.
To jsou věci, kde takříkajíc ucpáváme mezery: ujišťujeme se, že je hranice neprostupná.
I když mluvíme o pozitivech, stále existují určitá omezení daná tím, že Lotyšsko a ostatní pobaltské země jsou v porovnání například s Německem nebo Francií poměrně malé. Když jsem viděl například letadla v Lielvārde, jsou tu velká omezení v tom, co si Lotyšsko může dovolit.
Když jsme v roce 2004 vstoupili do NATO, naši partneři v alianci nám radili, abychom neutráceli peníze za protivzdušnou obranu. Zavedli proto misi Baltic Air Policing (ochranu pobaltského vzdušného prostoru), aby náš vzdušný prostor monitorovali. Situace se od té doby samozřejmě změnila.
Vzhledem k postoji protivníka se musíme posunout spíše k pozici protivzdušné obrany než pouhému monitorování. Proto se nyní klade větší důraz například na sestřelování dronů, které narušily naše území.
Na rozdíl od Moldavska nebo Polska šlo v případě Lotyšska pravděpodobně spíše o drony, které Ukrajina vyslala směrem k Rusku a které byly prostřednictvím elektronického boje odchýleny na naše území.
Na hraniční přechod Palanca mezi Moldavskem a Ukrajinou dnes (rozhovor jsme nahrávali v pondělí 5. října – pozn. red.) Rusové zaútočili znovu. A také začali útočit na kritickou infrastrukturu dříve než v loňském roce.
Je to zároveň znamení určitého zoufalství na straně Ruska. To, že musejí přivážet např. vojáky ze Severní Koreje, ukazuje, že mají značné problémy.
To je jeden z úhlů pohledu, zároveň je to pořád drsná síla, kterou mohou proti Ukrajině použít. Když se vrátíme do Pobaltí, jaká by podle vás měla být důraznější reakce NATO a pobaltských zemí? Zatím je to vždy mírně pasivní reakce, jako je pouhé sestřelování dronů. Mělo by ale dojít k odvetným krokům?
Je velmi důležité uvažovat o tom být mírně proaktivní než jen neustále reaktivní. Samozřejmě bychom se zdráhali podnikat cokoli sami bez zapojení našich spojenců v NATO. To je zásadní odpověď. Neútočili bychom na vlastní pěst žádnými samostatnými akcemi typu vysílání dronů do Ruska.
Ale pokud by například z Běloruska směřoval dron k lotyšskému území, měli bychom zvážit, zda by síly NATO neměly tento dron sestřelit ještě předtím, než dosáhne lotyšského území. To jsou věci, které je třeba promyslet.
Na začátku plnohodnotné války v roce 2022 se také řešilo, zda by NATO mělo nad Ukrajinou zřídit bezletovou zónu, k čemuž nakonec nedošlo. Ale myslím, že pro některá ukrajinská území sousedící s územím NATO by to mohl být námět k rozboru, a polští kolegové toto téma otevírali.
Musíme být kreativnější a ve svém postoji možná o něco rozhodnější. Nikdy však nezapomínejme, že NATO je obranná aliance, jejímž úkolem je bránit území svých členských států.
Podívejte se, jak na lotyšské letecké základně v Lielvarde letouny NATO hlídkují:
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