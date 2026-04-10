10. 4. Darja
Zahraničí

„Rusové, jděte domů!“ Desetisíce lidí v Budapešti přišly na koncert proti Orbánovi

ČTK

Desetitisíce lidí v pátek zaplnily Náměstí hrdinů i přilehlé bulváry v centru Budapešti, aby se zúčastnily obřího sedmihodinového koncertu namířeného proti současnému režimu premiéra Viktora Orbána. Koncert provázejí vulgární vtipy, ostrá kritika vládní strany či popěvky jako „Rusové, jděte domů!“ s odkazem na současnou zahraniční politiku Orbána. V neděli se v Maďarsku konají parlamentní volby.

Protestní koncert proti vládě Viktora Orbána. Foto z 10. dubna 2026.
Viktor Orbán by v nedělních parlamentních volbách mohl podle průzkumů po 16 letech v čele maďarské vlády přijít o moc.Foto: CTK
Na koncertě, který začal na Náměstí hrdinů v 16:00 a má trvat až do 23:00, podle organizátorů vystupuje na 50 interpretů, každý s jedním protestsongem. Akci svolal známý maďarský intelektuál a kritik Orbánovy vládní strany Fidesz Róbert Puzsér, který před začátkem deníku Le Monde řekl, že má jít o největší koncert v historii Maďarska s očekávanou účastí přes 100 tisíc lidí.

Účastníci koncertu podle záběrů maďarských médií zcela zaplnili náměstí i přilehlé hlavní třídy, kam organizátoři rovněž rozmístili obrazovky s reproduktory. Místní stanice metra byla uzavřena a policie ohradila zátarasy nedaleké ambasády, včetně ruského velvyslanectví, a také sídlo strany Fidesz.

Protestní koncert proti vládě Viktora Orbána. Foto z 10. dubna 2026.
Protestní koncert proti vládě Viktora Orbána.Foto: CTK

Maďarská média píší, že koncert, původně koncipovaný jako protisystémová akce, provázejí vulgární vtipy, ostrá kritika vládní strany či popěvky jako „Rusové, jděte domů!“ s odkazem na současnou zahraniční politiku Orbánovy vlády. Koncert se symbolicky koná na místě, kde Orbán v roce 1989 ještě jako student vyzýval k odjezdu sovětských tanků ze země.

Magyar i Orbán v pátek pokračovali v kampani

Orbán v pátek uspořádal svůj předposlední předvolební mítink v Székesfehérváru nedaleko hlavního města, jeho vyzyvatel a šéf opozice Péter Magyar se mezitím věnoval v kampani na severu země.

Orbán v pátečním předvolebním projevu v Székesfehérváru (též Stoličný Bělehrad či Město králů), kde bývali v minulosti korunováni uherští králové, podle médií vyzval k jednotě Maďarů ve jménu míru. S odkazem na uzavření poškozeného ropovodu Družba prohlásil, že Ukrajina chce v Maďarsku vyvolat ekonomický chaos.

Související

Premiér v projevu také řekl, že Spojené státy se nyní - na rozdíl od Evropy - přiklonily na stranu míru a vyzval k vytvoření národní jednoty proti válce. Ukrajina se pátým rokem brání se západní pomocí nevyprovokované ruské agresi.

Magyar, šéf opoziční středopravicové strany Tisza, v pátek mezitím vystoupil na předvolebním shromáždění v Miškovci (Miskolc), v sobotu má jeho předvolební kampaň nazvaná „Teď, anebo nikdy“ vyvrcholit pěti předvolebními mítinky na východě Maďarska. Podle průzkumu, který v pátek zveřejnil deník Népszava, Tisza vede před stranou Fidesz o devět procentních bodů.

Orbán před volbami tvrdí, že výhra opozice by znamenala zavlečení Maďarska do války na Ukrajině, a Magyara vykresluje jako loutku v rukou Bruselu a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. EU a Ukrajinu obviňuje, že se do maďarských voleb snaží zasahovat.

Premiér v pátek také obvinil své politické oponenty, že je nezastaví nic, aby se chopili moci, a že jsou ochotni spolupracovat i se zahraničními zpravodajskými službami.

Související

Magyar o vměšování ze zahraničí naopak mluvil v souvislosti s návštěvou amerického viceprezidenta J.D. Vance v Budapešti ze začátku tohoto týdne, jejímž účelem bylo vyjádřit podporu Orbánovi.

Strana Fidesz od roku 2010 ovládla důležité instituce veřejného života, včetně soudnictví nebo médií, a podle kritiků ve svůj prospěch upravila volební systém. Kvůli porušování základních principů, na kterých je založená Evropská unie, s maďarskou vládou léta vede spory Evropská komise a Budapešti zmrazila výplatu části unijních peněz.

Mohlo by vás zajímat
