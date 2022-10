Rusové hledají viníka debaklu. Po výbuchu mostu míří kritika na Putinova oblíbence

Neúspěchy ruské armády na Ukrajině zvedají v Rusku stavidla kritiky, která nepřímo i přímo míří na ministra obrany Sergeje Šojgua. Podtrhla to sobotní exploze na Kerčském mostě, spojujícím Krym s Ruskem.

Vlivný účet Grey Zone na ruské sociální síti Telegram v sobotu napsal, že podle nepotvrzených zpráv prezident Vladimir Putin odvolal nebo se chystá odvolat ministra obrany Sergeje Šojgua a náčelníka generálního štábu armády Valerije Gerasimova.

Zatím nikdo spekulaci nepotvrdil, ale sám fakt, že tento účet zveřejnil takovou zprávu, ukazuje na stále obtížnější pozici ruského ministra obrany. Grey Zone je totiž spojován s Wagnerovou armádou, soukromou ozbrojenou skupinou složenou z elitních důstojníků, která je loajální vůči Putinovi. Tuto armádu vede Jevgenij Prigožin, prezidentův oblíbenec přezdívaný Putinův šéfkuchař, protože vydělal peníze jako šéf firmy, která zajišťovala catering pro Kreml.

Sžíravou kritiku navíc adresoval Šojguovi Jevgenij Prigožin osobně.

"Tyhle parchanty by měli poslat na frontu bosé a s automatickou puškou v ruce," řekl Prigožin k tomu, co si myslí o velitelích ruských operací na Ukrajině. Na dotaz novináře, zda to znamená kritiku ministerstva obrany, nicméně odpověděl s úsměvem: "Bože, to ne."

Prigožin tak reagoval na předchozí kritiku vojenských operací z úst čečenského vůdce Ramzana Kadyrova. Ten prohlásil, že velitelé by měli přijít o svá vyznamenání a jít bojovat na frontu, aby ze sebe smyli hanbu vlastní krví.

Strach o Cherson

Ukrajinští vojáci se už blíží k okupovanému Chersonu na jihu Ukrajiny a Rusům hrozí obklíčení na západním břehu řeky Dněpr. Zástupce Ruskem dosazené okupační správy Chersonu Kirill Stremousov zveřejnil na sociální sítí Telegram video, na kterém byl viditelně nervózní a rozčilený.

"Mnozí si opravdu myslí, že když ministr obrany dopustí takový stav věcí, tak by se měl jako správný důstojník zastřelit," uvedl Stremousov.

Bývalý velitel proruských separatistických jednotek na východě Ukrajiny Igor Girkin řekl, že Rusku hrozí u Chersonu katastrofální porážka. Pokud nebude ukrajinský postup zadržen, padne jak Cherson, tak Nova Kachovka, odkud je z nádrže Krym zásobován pitnou vodou.

Mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov v minulém týdnu přiznal, že ukrajinská strana má na takzvané jižní frontě - tedy u Chersonu - početní převahu v technice i lidech.

Totéž tvrdí na takzvané severní frontě v Luhanské oblasti válečný zpravodaj deníku Komsomolskaja Pravda Alexandr Koc. Ve svém příspěvku na Instagramu napsal, že i tady chybí Rusku síly, aby zastavilo ukrajinskou protiofenzivu.

Girkin vyslovil obavy, že Ukrajinci dříve nebo později posunou frontové linie tam, kde byly před začátkem letošní invaze 24. února.

Putinův oblíbenec

Pochybnosti o stavu ruské armády už dokonce vysvětluje i vrchní režimní propagandista, televizní moderátor Vladimir Solovjov. Muž, který od začátku invaze horoval pro válku a chválil Putina i armádu, nyní dává najevo nespokojenost. "Můžete mi někdo vysvětlit, jaký geniální plán má naše vrchní velení teď?" položil řečnickou otázku hostům ve své televizní debatě.

"Rostoucí domácí kritika ministerstva obrany pravděpodobně přiměje prezidenta Vladimira Putina učinit ze Šojgua obětního beránka všech současných problémů plynoucích z invaze na Ukrajinu," uvedl ve své analýze americký Institut pro studium války (ISW).

Šojgu je dlouholetým Putinovým oblíbencem. Prezident ho před deseti lety jmenoval ministrem s úkolem dohlížet na modernizaci a reformy ruské armády. Byl zodpovědný za anexi Krymu. Vyslal námořní pěchotu, aby blokovala ukrajinské základny, a zajistil odzbrojení ukrajinských vojáků. Velel také intervenci v Sýrii, kterou Rusko na podzim 2015 zachránilo tamní režim prezidenta Bašára Asada před zhroucením, k němuž už tehdy chybělo málo.

Šojgu s prezidentem občas dokonce tráví dovolenou na Sibiři a společně také příležitostně hrají hokej.

V projevu 23. prosince 2021 za přítomnosti prezidenta Putina pěl ministr obrany ódy na vojsko pod svým vedením. Vypočítával, jaké má moderní zbraně a vybavení, včetně nové hypersonické střely Zirkon. "Devadesát procent občanů Ruské federace věří, že je ozbrojené síly ochrání. A 88 procent je pyšných na armádu a námořnictvo," prohlásil tehdy Šojgu.

Video: Hořící a poničený Kerčský most