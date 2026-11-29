Ukrajina se už pátý rok brání rozsáhlé ruské invazi. Na jejím začátku to přitom vypadalo, že brzo padne, a Rusové se tak snažili tlačit na kapitulaci. Tu tehdejší ministr obrany Oleksij Reznikov přijal, mělo to však háček – řekl, že podepíše jenom kapitulaci Ruska. Jak na tom jsou Ukrajinci nyní a jak on sám vzpomíná na klíčové okamžiky? Připomeňte si jeho nedávný rozhovor ve Spotlightu.
„Měli jsme naprosto protichůdné informace – Američané a Britové říkali, že přijdou. Francouzi a Němci pak říkali, že nepřijdou,“ vybavuje si Reznikov složité chvíle na začátku roku 2022, kdy se veřejně mluvilo o tom, že Rusové chystají útok na Ukrajinu.
Američané tehdy již týdny a měsíce varovali před ruským útokem, část Ukrajinců si však myslela, že jde o Putinův bluf a že Rusové nepřijdou.
„Prohlížíte si území poblíž svých hranic. Vidíte nějaké skupiny, nějaké jednotky, ale ne v masivním počtu. Ptáte se svých generálů, jestli vidí skutečné hrozby, a dostanete odpověď od generálního štábu: podle ruské akademické teorie války ještě nevytvořili takzvanou údernou formaci,“ říká exministr s tím, že nebyly naplněny indicie jako dostatek nemocnic, krve, plazmy, velitelská stanoviště a podobně.
„Myslím si, že to bylo také emocionální rozhodnutí Kremlu, provést to právě v ten okamžik,“ vysvětluje s tím, že ale překvapení nebyli, protože uplatňovali zásadu „chceš-li mír, připravuj se na válku“.
Oleksij Reznikov
Narodil se v roce 1960 ve Lvově.
Ukrajinský právník a politik, v letech 2021 až 2023 působil jako ministr obrany Ukrajiny.
Patřil k nejvýraznějším představitelům ukrajinského vedení během prvních let války, zodpovídal za koordinaci vojenské pomoci ze zahraničí, dodávky západních zbraní a spolupráci se spojenci v NATO.
Byl mimo jiné místopředsedou ukrajinské vlády a ministrem pro reintegraci dočasně okupovaných území, v září 2023 z čela ministerstva obrany odešel.
V současnosti působí jako senior fellow ve think-tanku GLOBSEC.
Tajné operace
Součástí toho byly i tajné operace, které zabránily zničení ukrajinské armády v prvních hodinách války. Reznikov společně s tehdejším vrchním velitelem ozbrojených sil Valerijem Zalužným podepsali nařízení o vojenských cvičeních, v jejichž rámci v tajnosti přemístili jednotky z jejich stálých pozic a rozptýlili je po celé zemi.
Když pak ruské síly v noci na 24. února bombardovaly ukrajinská kasárna, budovy byly prázdné. Komunikace směrem k veřejnosti zároveň musela zůstat klidná, aby panika na silnicích nezablokovala klíčové vojenské přesuny.
(Ne)kapitulace
Útokem se ale podle něj realita střetla s nerealistickými představami Moskvy. Druhý den invaze totiž dorazil k Reznikovovi přes běloruského ministra obrany Chrenina vzkaz s oficiálním návrhem ruského ministra obrany na podpis ukrajinské kapitulace.
Reznikov reagoval bez zaváhání: „Řekl jsem ministrovi Chreninovi, že jsem připraven podepsat kapitulaci. Ale z ruské strany, pokud se oni vzdají,“ vzpomíná bývalý šéf resortu obrany.
O čtyři dny později, 28. února 2022, se ukrajinská a ruská delegace poprvé setkaly u jednacího stolu v Bělorusku nedaleko řeky Pripjať. Přestože ruští zástupci vystupovali zdvořile a v souladu s protokolem, snažili se Ukrajince dotlačit k přijetí takzvané mírné verze kapitulace.
Požadovali rozpuštění ukrajinských ozbrojených sil, vzdání se ústavního cíle vstupu do NATO, odhození nároků na Krym i Donbas, znovuzavedení ruštiny do právního řádu a zákaz pochodů s pochodněmi. Podle Reznikova však ruští vyjednavači neměli žádnou vlastní rozhodovací pravomoc a plnili pouze instrukce z Kremlu.
Přehlídkové uniformy v tancích a hrůzy v ulicích Buče
Ruská delegace byla v prvních dnech pevně přesvědčena, že ovládnutí klíčových území bude otázkou několika dnů. O jejich původním plánu se Reznikov osobně přesvědčil den po osvobození Kyjevské oblasti. V zasažených a vyhořelých ruských tancích objevili ukrajinští vojáci zásoby přehlídkových uniforem.
„Opravdu se připravovali na pochod s přehlídkou v Kyjevě na hlavní třídě Chreščatyk,“ uvedl Reznikov. V osvobozených oblastech však vedle zničené techniky viděl na vlastní oči i tragické hrůzy: „Bohužel jsem viděl těla ukrajinských civilistů, zastřelených do zad,“ popsal situaci v ulicích Buče.
Ukrajinci se nakonec drží i přesto, že v roce 2023 Reznikov na přání Zelenského rezignoval a od té doby následovalo několik výměn ministra obrany. Ten současný – exšpion Jevhen Chmara – musí řešit spoustu problémů. Vojáci bojující už od začátku invaze jsou často vyčerpaní a je složité najít nové. Personální krize se pak projevuje i takzvanou „busifikací“.
„Proto musíme pokračovat v rozvoji našich ozbrojených sil pomocí moderních technologických řešení s větším počtem bezpilotních systémů ve všech oblastech – ve vzduchu, na moři i na zemi. Čím více dronů budeme na bojišti používat, tím méně lidí budeme nasazovat,“ uzavírá s nabídkou možného „futuristického“ řešení Reznikov.