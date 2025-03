Rusové chtěli vylézt z plynovodu a útočit, nevyšlo to. V Kurské oblasti i tak získali

Ukrajinci tvrdí, že si v Kurské oblasti u města Sudža připsali dílčí úspěch. Na přiloženém videu je podle ukrajinských sil vidět část likvidace 80 ze 100 ruských bojovníků, kteří se snažili překvapit soupeře útokem z nevyužívaného plynovodu. Celkově však Ukrajinci v oblasti ztrácí dobytá území a ocitají se pod velkým tlakem. Obklíčení hrozí až deseti tisícům mužů.

Ukrajinský generální štáb o víkendu uvedl, že zastavil překvapivou akci ruské strany v Kurské oblasti. Sto členů ruských speciálních sil se mělo u města Sudža plížit asi 1,5 metru širokým plynovodem a plánovat drtivý úder z týlu proti Ukrajincům. Agentura AP s odkazem na telegramový příspěvek jednoho z prokremelských blogerů narozených na Ukrajině Jurije Podoljaky tvrdí, že ruské jednotky plynovodem, který Moskva dlouho využívala pro transport plynu do Evropy, postupovaly asi 15 kilometrů.

"Někteří ruští vojáci strávili v plynovodu i několik dní, než na ukrajinské jednotky u města Sudža udeřily," popsal Podoljaka. Samotný útok však dle ukrajinského generálního štábu brzy skončil, jelikož byl "včas odhalen". "Ruské speciální jednotky jsou blokovány a ničeny. Ztráty nepřítele v Sudži jsou velmi vysoké," zněla jedna z informací s tím, že na ruské muže Ukrajinci útočili raketami a dělostřelectvem. Přestože informaci nelze nezávisle ověřit, padlo prý 80 ze 100 Rusů.

Před ruskou invazí na Ukrajinu v únoru 2022 mělo samotné město Sudža asi 5000 obyvatel. Strategicky významné je tím, že se tam nacházejí hlavní přečerpávací a měřicí stanice plynu podél plynovodu, který byl kdysi stěžejním pro vývoz ruského zemního plynu přes ukrajinské území.

Podle ukrajinské agentury Unian odkazující se také na prokremelské blogery část ruských vojáků zemřela v důsledku palby, jiní se udusili. Riskantní akce údajně selhala i kvůli tomu, že Ukrajinci se na ni předem připravili. A to hlavně díky tomu, že Rusové sdíleli snímky z plynovodu na sociálních sítích. Rovněž Ukrajinci měli přes rok starou zkušenost z Avdijivky, kde Rusové vylézající z plynovodů zaútočili naopak úspěšně.

Současný dílčí neúspěch by však Rusy nemusel zas tolik mrzet. Podle odborníků jsou v Kurské oblasti blízko k tomu, aby ukrajinské síly rozdělili na dvě části, čímž by narušili jejich logistiku a zároveň obklíčili velké množství vojáků. Podle britského deníku The Telegraph zmiňované obklíčení hrozí až deseti tisícům mužů.

"Situace je velmi špatná," řekl agentuře Reuters i vojenský analytik Pasi Paroinen z organizace Black Bird Group, která se zaměřuje na analýzu válečného dění na Ukrajině. "Nezbývá mnoho času, než budou ukrajinské síly obklíčeny, nebo donuceny se stáhnout," dodal expert.

Podle ruské agentury TASS získali Rusové v posledních dnech v Kurské oblasti zpět už šest vesnic a postupují dále. Moskva se totiž snaží získat zpět co nejvíce částí, které Kyjev obsadil loni v létě při své překvapivé protiofenzivě. Tehdy během několika dní ukrajinské jednotky obsadily území o rozloze čítající zhruba 1000 kilometrů čtverečních, včetně zmiňovaného města Sudža. Koncem letošního února Ukrajina držela o něco méně než polovinu ze získaného území.

