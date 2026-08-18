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Zahraničí

Rusové brutálně zaútočili na rušnou křižovatku. Deset obětí, Zelenskyj hrozí odvetou

ČTK

Při ruském raketovém útoku v obci Pečenihy v ukrajinské Charkovské oblasti zahynulo nejméně deset lidí, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a také místní úřady. Dalších 17 osob bylo zraněno, poškozeno bylo deset rodinných domů. Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi.

Aftermath of a Russian drone attack in Kharkiv region
Vozidla hoří po úderech ruských dronů ve městě Pečenihy během ruského útoku na Ukrajinu v Charkovské oblasti, 18. srpna 2026.Foto: REUTERS – STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI
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„Dnes ráno Rusové brutálně zaútočili na frekventovanou křižovatku v Pečenizích v Charkovské oblasti - na místo, kde se nacházejí pošta a obchody a které je obklopené pouze obytnými domy,“ napsal Zelenskyj na X s tím, že záchranné složky již uhasily požár a pracují na místě útoku.

„Na tento ruský útok rozhodně odpovíme,“ dodal Zelenskyj a vyzval spojence, aby vlastními kroky zvýšili tlak na Rusko i podporu bránící se země.

Aftermath of a Russian drone attack in Kharkiv region
Záchranáři vynášejí osobu, která zahynula při ruských úderech drony ve městě Pečenihy v Charkovské oblasti na Ukrajině, během ruského útoku na Ukrajinu, 18. srpna 2026.Foto: REUTERS – STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Náčelník oblastní vojenské správy Oleh Syněhubov uvedl, že počet zraněných v obci Pečenihy vzrostl z půbodně uváděných osmi na 17. Úřady se podle něj snaží zjistit veškeré okolnosti útoku.

Další útoky, které Rusko provedlo v Izjumu v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny, si podle Syněhubova vyžádaly pět zraněných včetně dítěte.

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U města Brovary nedaleko Kyjeva ruské drony poškodily civilní infrastrukturu, sklady a rodinný dům, uvedla vojenská správa Kyjevské oblasti.

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Ukrajinské letectvo v úterý oznámilo, že Rusko v noci na úterý zaútočilo na Ukrajinu 147 útočnými drony různých typů, z nichž 111 se protivzdušné obraně podařilo zneškodnit. Zásahy byly zaznamenány v celkem 19 lokalitách. Letectvo už ve svých ranních hlášeních nezveřejňuje statistiky ohledně ruských vzdušných útoků provedených balistickými střelami.

Ukrajina se více než čtyři roky brání rozsáhlé ruské invazi, součástí bojů jsou i časté vzdušné útoky obou stran. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty, OSN ale uvádí, že ve válce přišlo o život přes 16.000 civilistů včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.

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