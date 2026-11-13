Rusové bránili ropný terminál, přitom sestřelili tři vlastní vrtulníky za miliardy

Rusko mohlo při obraně před ukrajinskými drony přijít o tři vrtulníky v hodnotě přibližně jedné miliardy korun. Podle ruských proválečných kanálů zahynulo při incidentu z 11. listopadu sedm členů posádek. Mezi údajně zničenými stroji jsou i moderní bitevní vrtulníky Ka-52 Aligátor. Příčinou pravděpodobně byla palba z vlastní protivzdušné obrany.
K incidentu došlo v noci z 10. na 11. listopadu během rozsáhlého ukrajinského dronového útoku na Leningradskou oblast, informovala například o tom agentura unn.ua. Hlavním cílem byl ropný terminál v přístavu Usť-Luga nedaleko Petrohradu, kde vypukl rozsáhlý požár.
Ruský gubernátor Alexandr Drozdenko uvedl, že protivzdušná obrana během noci sestřelila 150 ukrajinských dronů. Potvrdil také poškození přístavní infrastruktury a tři zraněné pracovníky. Ukrajinský generální štáb následně oznámil, že jeho síly zasáhly ropná zařízení v přístavu, včetně několika zásobníků paliva.
Informace o ztrátách ruského letectva se začaly objevovat ještě během dopoledne 11. listopadu. Ruský proválečný telegramový kanál Vojevoda Veščajet oznámil smrt tří zkušených leteckých posádek, celkem sedmi vojáků. Další kanály, například Fighterbomber a Vojennyj osvedomitel, zprávy potvrdily a naznačily, že při obraně ruského vzdušného prostoru došlo ke ztrátě několika vrtulníků.
Podle původních informací měly být zničeny dva bitevní vrtulníky Ka-52 Aligátor a jeden transportní Mi-8. Pozdější zprávy však připouštějí také možnost, že třetím ztraceným strojem byl nadzvukový stíhací letoun MiG-31. Přesné složení ztrát tak zůstává nejasné.
Palba do vlastních už stála Rusko miliardy
Jedním z možných vysvětlení je zásah vlastní protivzdušnou obranou, která během rozsáhlého ukrajinského útoku operovala ve stejném vzdušném prostoru jako ruské vrtulníky. Další možností je srážka strojů ve vzduchu.
Podobné incidenty přitom nejsou v ruské armádě výjimečné. Podle investigativního portálu The Insider přišlo Rusko od začátku invaze nejméně o šest vrtulníků Ka-52 v důsledku vlastní palby. Ani jednu z uvedených příčin nynějšího incidentu však zatím nepotvrdily nezávislé důkazy.
Finanční ztráty mohou být značné. Jeden bitevní vrtulník Ka-52 má podle údajů ruského výrobce hodnotu přibližně 16 milionů dolarů, tedy 354 milionů korun. Cena transportního Mi-8 se podle verze a vybavení pohybuje přibližně mezi 10 a 15 miliony dolarů, tedy 221 až 332 miliony korun.
Pokud Rusko skutečně přišlo o dva Aligátory a jeden Mi-8, celková hodnota zničené techniky by dosahovala 930 milionů až 1,04 miliardy korun. Do této částky přitom nejsou započítány náklady na výcvik posádek, jejichž ztráta představuje pro armádu další závažný problém.
Rusko přišlo už o desítky Aligátorů
Bitevní vrtulník Ka-52 Aligátor patří mezi nejmodernější ruské bojové vrtulníky. Je vybaven dvojicí protiběžných nosných rotorů, 30milimetrovým automatickým kanónem 2A42 a širokou škálou řízených protitankových střel, včetně moderních střel 9K121 Vichr a LMUR. Primárně slouží k ničení obrněné techniky a podpoře pozemních jednotek.
Naproti tomu Mi-8 je víceúčelový transportní vrtulník využívaný k přepravě vojáků, zásob a vojenského vybavení. Ozbrojené varianty mohou rovněž poskytovat palebnou podporu nebo se podílet na zachytávání bezpilotních prostředků.
Na začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 disponovalo Rusko podle různých západních odhadů přibližně 115 až 133 vrtulníky Ka-52, z nichž pouze část byla okamžitě provozuschopná. Britské ministerstvo obrany tehdy uvádělo přibližně 90 strojů v aktivní službě.
Podle databáze Oryx, která eviduje ztráty doložené obrazovými důkazy a dalšími ověřitelnými podklady, bylo od začátku války zničeno nejméně 55 vrtulníků Ka-52. Dalších 13 bylo poškozeno nebo ukořistěno. To znamená, že Rusko dosud prokazatelně ztratilo zničením více než dvě pětiny svého odhadovaného předválečného počtu Aligátorů. Část ztrát však mezitím nahradilo novou výrobou.
Ztráty jsou obrovské
Transportních vrtulníků Mi-8 mělo Rusko podle předválečných odhadů přibližně 300. Databáze Oryx nyní eviduje nejméně 40 zničených strojů tohoto typu a dalších 14 poškozených nebo ukořistěných.
Celkové ztráty ruského vrtulníkového letectva jsou ale ještě výrazně vyšší. Oryx eviduje od února 2022 přibližně 185 zničených, poškozených či ukořistěných ruských vrtulníků různých typů. Ukrajinský generální štáb uvádí podstatně vyšší číslo, přes 350 ruských vrtulníků, jeho údaje však nejsou v plném rozsahu nezávisle ověřitelné.
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