„Rusofobní bezmozci!“ Putinův muž cítí nečekanou zradu kvůli paktu se Zelenským

„Dva rusofobní bezmozci, kteří skvěle hovoří rusky, se spolu dnes v Jerevanu bavili špatnou angličtinou. Chybí už jen Trump a Vance, aby těm ignorantům dali zápočet z angličtiny,“ napsal bývalý ruský prezident a nyní místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrij Medveděv. Kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a arménského premiéra Nikolu Pašinjana.
Bylo to setkání, které v Moskvě nesli těžko. Arménie je země, která byla historicky spojencem Ruska a jsou v ní umístěné ruské jednotky. Teď se ale arménský premiér setkal v přátelském duchu s největším nepřítelem Moskvy – Volodymyrem Zelenským.
Zelenskyj akcentoval, že šlo o první návštěvu ukrajinského prezidenta v Arménii po 24 letech a nabídl Arménii ukrajinské vojenské know-how. Pašinjan potvrdil pokračující humanitární podporu Ukrajině a naznačil další spolupráci. „Rozšiřujeme okruh našich partnerů, abychom zajistili bezpečnost a stabilitu v našem regionu.“
Reakce Moskvy byla okamžitá. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil návštěvu jako „dýku do zad“ Ruska. Dmitrij Medveděv označil oba státníky za „bezmozky“.
A hlavní ruská propagandistka Margarita Simonjanová (šéfredaktorka Russia Today), která je sama arménského původu, dokonce pohrozila Arménii odvetnými kroky: „Návštěva ukrajinského prezidenta v Jerevanu je výraz takového nevděku ze strany Arménie, kterou jsme tolikrát zachránili, že nemám slov. Je čas se zamyslet nad tím, jak ochránit ruskou populaci v Arménii a naše zájmy v zemi. Pokud ne Vladimir Vladimirovič (Putin), tak určitě jeho nástupce bude muset přijmout nějaké kroky.“
K vyostření vzájemných vztahů dochází po více než měsíci od chvíle, kdy se Pašinjan a Putin střetli přímo před kamerami během návštěvy arménského premiéra v Kremlu.
Ke střetu mezi oběma politiky došlo ve chvíli, kdy Putin Pašinjanovi vytýkal, že ve volbách nemohou kandidovat lidé s dvojím občanstvím (tedy hlavně Arméni, kteří mají i ruský pas). Pašinjan vysvětlil Putinovi, že při vší úctě k ruským pasům arménská ústava vyžaduje, aby političtí kandidáti měli výlučně arménské občanství.
Se zjevnou narážkou na situaci v Rusku pak řekl: „Arménie je demokratická země. Naše sociální sítě jsou stoprocentně svobodné, bez jakýchkoli omezení. V našich věznicích není ani jeden politický vězeň. Ale voleb se mohou účastnit pouze arménští občané, což znamená, že lidé s ruskými pasy nemohou kandidovat do parlamentu ani na premiéra,“ dodal arménský premiér.
Arménie měla od rozpadu Sovětského svazu úzké vztahy s Ruskem. Vnímala ho jako spojence proti sousednímu Ázerbájdžánu, se kterým vedli Arméni válku o enklávu Náhorní Karabach.
Vztahy ale výrazně ochladly poté, co se během tzv. sametové revoluce dostal k moci současný premiér Pašinjan, a především po porážce Arménie ve dvou kolech války (2020 a 2023) s Ázerbájdžánem, kdy definitivně ztratila Náhorní Karabach.
Pašinjan od té doby zintenzivnil vztahy se Západem a snaží se normalizovat vztahy s Ázerbájdžánem a jeho spojencem Tureckem. Rusové ale stále mají v zemi dvě vojenské základny.
Mohlo by vás zajímat: Íránci nejsou hloupí, říká generál Šedivý. „Ty nejmodernější zbraně si USA schovávají“
ŽIVĚ Zabíjení navzdory příměří. Ruské útoky připravily o život nejméně 17 lidí
Nejméně 17 lidí v úterý zabily ruské útoky na ukrajinská města Záporoží a Kramatorsk, vyplývá z informací ukrajinských úřadů. Na centrum Kramatorsku Rusové shodili letecké pumy a připravili o život nejméně pět lidí, dalších 12 osob utrpělo zranění, napsal na platformě Telegram náčelník správy Doněcké oblasti Vadym Filaškin. V Záporoží ruský útok zabil 12 lidí, uvedl šéf záporožské správy Fedorov.
ŽIVĚ Příměří platí, útoky na lodě ale nezůstanou bez reakce, řekl šéf Pentagonu
Příměří mezi USA a Íránem přetrvává a americká ochrana obchodních lodí v Hormuzském průlivu je samostatná a dočasná operace, uvedl dnes americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle agentury Reuters očekává, že v budoucnu za ochranu klíčové vodní cesty převezme zodpovědnost zbytek světa. Podle šéfa sboru náčelníků štábů Dana Cainea íránské útoky na lodě zatím nenutí USA obnovit vojenské operace.
Uvidíme tohle ještě někdy? žasnou v NHL. Český nováček přitahuje senzační srovnání
Jakub Dobeš je v tuto chvíli asi nejslavnějším hokejovým brankářem. Jeho skvělé výkony v play off NHL, které by zaujaly, ať už by chytal za kohokoliv, se násobí tím, že hájí barvy kanadského Montrealu.
Evropská unie vyzvala Trumpovu vládu, aby respektovala celní dohodu
Evropská unie vyzvala v úterý americkou vládu, aby respektovala dříve uzavřenou celní dohodu. Reaguje tak na nové pohrůžky amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně cel na dovoz evropských aut do Spojených států. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona mají Evropa a USA důležitější věci na práci než ztrácet čas pohrůžkami ohledně cel.
Tisíce lidí zaplnily centrum Prahy, demonstrují za nezávislost veřejnoprávních médií
Na Staroměstském náměstí v Praze se v úterý vpodvečer sešly na podporu Českého rozhlasu (ČRo) a České televize (ČT) tisíce lidí. Demonstrující drželi české vlajky a transparenty na podporu veřejnoprávních médií, dohlíželi na ně policisté. Akci organizuje spolek Milion chvilek, požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet.