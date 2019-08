Šedá eminence tahající za nitky. Británii navždy mění Johnsonův "geniální rusofil"

před 11 minutami

U Borise Johnsona je obvyklé, že jeho výroky a kroky vzbuzují pozornost. Když ale nový britský premiér jmenoval svým klíčovým poradcem Dominica Cummingse, způsobilo to ještě větší rozruch. Sedmačtyřicetiletý "mozek" kampaně za odchod Spojeného království z Evropské unie je odhodlaný změnit Británii od základu. A nehodlá se omlouvat za nic z toho, co pro to udělá.