Ruským tajným lodím pomáhá „znovuzrozený“ spojenec: wagnerovci a GRU

Tankery tzv. stínové flotily přepravující sankcionovanou ruskou ropu přes Baltské moře pravidelně vyplouvají se dvěma členy posádky na palubě navíc: dvojicí Rusů se zkušenostmi z bezpečnostních organizací. Podle novinářů z investigativního projektu OCCRP, kteří v úterý zveřejnili velkou investigaci, jde o muže se zkušenostmi z vojenské rozvědky GRU či soukromé armády známé jako Wagnerova skupina.
Vloni 7. prosince byl v ruském přístavu Usť-Luga, hluboko ve východní části Finského zálivu, zakotven sankcionovaný ropný tanker Kira K. Připravoval se na přepravu 734 tisíc barelů ropy patřící ruskému ropnému gigantu Lukoil.
Podle seznamu posádky lodi se na plavidle nacházela směsice námořníků z Myanmaru, Číny a Bangladéše. Jenže na palubě byli ještě další dva muži. V seznamu posádky tankeru jsou ruští občané Denis Enin a Alexandr Kameněv uvedeni jako „nadpočetní“ – což je termín pro personál, který není součástí standardní posádky.
V datových polích s podrobnostmi o diplomech a kvalifikacích námořníků každého člena posádky se vedle ruských jmen objevují pouze dvě písmena: NA. Není k dispozici. To proto, že tihle dva muži nejsou žádní obyčejní námořníci. Pětačtyřicetiletý Kameněv a jeho o tři roky starší kolega Enin jsou oba veteráni Wagnerovy skupiny, nechvalně známé ruské žoldnéřské organizace, která bojovala v konfliktech po celém světě jménem Moskvy téměř deset let až do roku 2023.
Kameněv se v době vrcholných operací wagnerovců nacházel v Sýrii a v Ruskem okupovaném Doněcku, ukazují uniklé údaje z hraničních přechodů. Enin zase uvedl jako svou registrovanou adresu vojenské jednotky v jižním Rusku.
Přítomnost obou mužů na lodi Kira K nebyla náhodná. Společné vyšetřování serverů Delfi, Helsingin Sanomat, iStories a OCCRP odhalilo systematický vzorec militarizace ruské stínové flotily. Moskva tyto lodě používá k obcházení západních sankcí na svou ropu, podle webu War Sanctions koncem ledna čítala více než 1300 plavidel, z nichž je na sankčním seznamu Evropské unie jen necelá polovina.
Většinou jde o starší plavidla, ovládají je fiktivní společnosti (těmi se maskuje skutečný majitel) a mnohé z nich běžně falšují svou polohu, mění jména i barvy a tajně překládají svůj náklad na jiné lodě. Tankery navzdory sankcím pomáhají Rusku (nebo například Venezuele či Íránu) přepravovat ropu, a nadále tak na této nerostné surovině vydělávat peníze.
Lodě doprovázejí „tajemní technici“
Analýzou seznamů posádky sankcionovaných tankerů z 20 plaveb reportéři OCCRP zjistili, že lodě opouštějící ruské přístavy v Baltském moři nyní pravidelně přepravují dvoučlenné týmy s vojenským vzděláním. Ze 17 ruských mužů na palubách těchto lodí, kteří neměli námořní kvalifikaci, mělo 13 vazby na Wagnerovu skupinu nebo na státní bezpečnostní organizace, jako je ruská vojenská tajná služba GRU.
Reportéři tyto vazby odhalili prostřednictvím řady uniklých ruských databází, registru wagnerovců z roku 2021 a z informací shromážděných od evropských zpravodajských agentur a veřejně dostupných zdrojů.
Tito dodateční členové posádky neboli „technici“, jak se jim někdy říká, se podle seznamů posádek, které reportéři získali, začali na plavidlech objevovat po loňském červenci. Chybí přitom v omezeném vzorku seznamů posádek plavidel plujících po trasách Černého moře nebo Tichého oceánu ve stejném období, což naznačuje jejich cílenou přítomnost právě v Baltském moři.
Tato zjištění doplňují varování západních zpravodajských služeb, o nichž poprvé informovala americká televize CNN koncem loňského roku. Podle nich Rusové s bezpečnostním zázemím nastupují na tankery moskevské stínové flotily a zapojují se do špionáže poblíž evropských břehů. Seznamy posádky naznačují rozsah a systematickou povahu tohoto jevu a poskytují jména a další identifikátory, které novinářům umožnily potvrdit vojenskou minulost těchto mužů.
Konkrétní nebezpečí stínové flotily pro Evropu v rozhovoru pro Aktuálně.cz už na začátku roku vysvětlil odborník na mezinárodní bezpečnost Hynek Melichar z Univerzity Palackého v Olomouci. „Tyto lodě slouží například jako plovoucí základny pro drony narušující vzdušný prostor a letový provoz v zemích EU, využívají se k ekonomickým sabotážím, narušování komunikační a transportní infrastruktury, vojenskému průzkumu,“ řekl v lednu Melichar.
Zpravodajské zdroje z několika evropských zemí reportérům zmíněných médií sdělily, že tito členové posádky jsou na lodích nasazeni, aby odradili úřady z pobaltských států od vstupu na palubu, inspekce nebo potenciálního zabavení lodí, které pro Moskvu tvoří ekonomické záchranné lano. Evropské úřady obecně nemohou takové lodě zastavit pouze na základě sankcí.
V uplynulém roce bylo několik tankerů patřících ke stínové flotile zadrženo, většinou kvůli plavbě pod falešnou vlajkou nebo podezření z poškození podmořských kabelů. Ovšem s veterány válek a členy speciálních týmů na palubě by další podobné zásahy mohly narazit na ozbrojený odpor.
Analytik finské bezpečnostní a zpravodajské služby (SUPO) řekl, že tyto ruské bezpečnostní týmy mají pravděpodobně za úkol zabránit zbytku posádky své lodi v dodržování pokynů zahraničních úřadů. „Stráže jsou pravděpodobně na palubě proto, aby zajistily, že ostatní země Baltského moře příliš snadno nepřevezmou kontrolu nad těmito plavidly,“ řekl analytik finskému listu Helsingin Sanomat pod podmínkou anonymity.
Ruští členové posádky identifikovaní reportéry nejsou spojeni pouze s Wagnerovou skupinou, kterou EU obviňuje z hrubého porušování lidských práv všude od Ukrajiny po Sýrii a Středoafrickou republiku. Organizace byla fakticky rozpuštěna poté, co její vůdce Jevgenij Prigožin v červnu 2023 vedl neúspěšné povstání proti Kremlu a o dva měsíce později zemřel při explozi letadla za podezřelých okolností.
Kromě wagnerovců se na seznamech z lodí objevili i další „zajímaví“ lidé. Reportéři například zmiňují 50letého muže, který je veteránem 22. brigády Specnaz, jednotky speciálních sil pod ruskou vojenskou zpravodajskou službou známou jako GRU.
Chystá se způsob, jak lodě zastavit
Loni v květnu estonské námořnictvo doprovodilo z estonských ekonomických vod ropný tanker Jaguar, na který byly uvaleny sankce EU poté, co se zjistilo, že pluje bez platné vlajky. Rusko reagovalo vysláním stíhačky, která narušila estonský vzdušný prostor.
Od té doby se čím dál více řeší, co s loděmi stínové flotily dělat. Naposledy v rozhovoru na konci února ministr obrany Estonska – jedné ze zemí u Baltského moře – v rozhovoru pro Aktuálně.cz uvedl, že se plánují kroky, jak je omezit. „Jejich doklady nejsou v pořádku, často nemají pojištění. Je potřeba větší úsilí, abychom je omezili, ale doufám, že v příštích týdnech uslyšíme o některých velmi dobrých krocích, které přijmeme,“ řekl Hanno Pevkur.
Celkem 14 evropských zemí před několika týdny vydalo prohlášení, v němž de facto varují Rusko, že jeho stínové tankery již nebudou moci volně operovat v Baltském moři. V prohlášení se uvádí, že od nynějška budou tankery, které změní vlajku, vypnou transpondéry nebo nemají potřebné dokumenty, považovány za plavidla bez státní příslušnosti. Takové lodě lze zadržet bez právního rizika, což výrazně omezuje schopnost ruských dopravců obcházet sankce.
ŽIVĚ Modžtaba Chameneí byl údajně zraněn a znetvořen, uvedl americký ministr obrany
Nový íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí byl zraněn a pravděpodobně znetvořen, řekl v pátek na tiskovém briefingu Pentagonu americký ministr obrany Pete Hegseth. Zpravodajský server BBC uvedl, že nejsou k dispozici žádné důkazy, podle kterých byl íránský duchovní vůdce znetvořen. Íránská státní televize ale už dříve Modžtabu Chameneího označila za zraněného ve válce.
Novým nepálským premiérem bude raper. K moci ho vynesla vzpoura mladých
V nepálských parlamentních volbách podle volební komise zvítězila centristická Národní nezávislá strana (RSP). Její 35letý hlavní kandidát Balendra Šáh se tak stane novým premiérem, napsala v pátek agentura Reuters. Volby z 5. března byly prvními od masových demonstrací z loňského září, při kterých bylo zabito sedm desítek lidí a které vedly k pádu vlády.
Vzali jí medaili a pak zase vrátili. Bubeníčková prožila paralympijský šok
Vlny protichůdných emocí dnes provázely Simonu Bubeníčkovou po závodu zrakově postižených biatlonistek na paralympijských hrách v Itálii.
Odblokují Hormuz? Pentagon vysílá na Blízký východ expediční útvar námořní pěchoty
Spojené státy vysílají na Blízký východ expediční útvar námořní pěchoty. V pátek o tom informoval list The Wall Street Journal, který poznamenal, že se tak děje v době, kdy íránské údery paralyzovaly lodní dopravu v Hormuzském průlivu, klíčové tepně pro dopravu ropy z Perského zálivu na světové trhy. Americké ministerstvo obrany zprávu odmítlo komentovat.
Uznal chybu. Český řidič autobusu dostal za tragickou nehodu v Německu podmínku
Českému řidiči autobusu v pátek německý soud za tragickou dálniční nehodu z roku 2024 se čtyřmi mrtvými uložil dvouleté vězení s podmíněným odkladem. Informovala o tom regionální veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice MDR. Čech na úvod jednodenního procesu prostřednictvím svého obhájce uznal, že za volantem učinil chybu.