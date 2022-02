V Kyjevě panika není, nehromadíme jídlo. Ruským hrozbám jsme přivykli, říká Ukrajinec

Ukrajinci jsou na ruské vyhrožování a pohyb ruských vojsk blízko hranic zvyklí, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Hennadij Maksak. V Kyjevě žádná panika není a lidé nepočítají s tím, že by se v metropoli objevila ruská armáda, dodává pracovník nevládní organizace Prism, která sídlí v Kyjevě a zabývá se analýzami zahraniční a bezpečnostní politiky Ukrajiny.

Rozhovor vznikl ještě před tím, než v úterý dopoledne ruské ministerstvo obrany oznámilo stažení některých jednotek od hranice s Ukrajinou. Zatím ale není jasné, zda vojáci pozice v bezprostřední blízkosti hranice skutečně opouštějí a vracejí se do kasáren a na základny.

Rusko soustředilo kolem Ukrajiny - na severu, východu a na Krymu - přes 130 tisíc vojáků. Popíralo a popírá podezření USA a evropských zemí, že plánuje invazi na Ukrajinu s cílem změnit tamní vládu nebo její zahraniční politiku.

Ze zpráv z Kyjeva to vypadá, že město není na nohou a nijak zvlášť se nepřipravuje na možnou ruskou invazi…

Když vidíme, co se říká a píše v zahraničí, připadá nám to přehnané. Ve skutečnosti je to tak, že jsme si na přítomnost ruských vojáků s raketami a další technikou za našimi hranicemi zvykli. Rusové cvičení čas od času pořádají. Nemáme pocit, že by tentokrát (Vladimir) Putin dal něčím najevo, že chystá agresi.

V Kyjevě nepanuje žádná panika ani rozrušení, žádný strach. Spíš jsou lidé trochu frustrovaní, protože napětí například oslabuje měnu nebo jsou zrušeny letecké spoje. Ale jinak se v Kyjevě neděje nic neobvyklého nebo nic, co by se vymykalo "běžnému provozu".

Lidé ani nenakupují potraviny do zásoby, nejsou fronty před obchody?

Ne, nic takového. Vše je normálně k dostání, nic se nezměnilo. A všechny obchodní řetězce ubezpečují, že jídla a jiného zboží je ve skladech dost. Možná jsou někteří lidé nervózní a něco si do zásoby skutečně nakoupili, ale pokud ano, tak je to malá skupina.

Vypadá to tedy, že většina Kyjevanů nevěří, že by se ruský prezident Putin odhodlal k útoku na hlavní město a k jeho okupaci? Připadá jim ta myšlenka natolik fantastická, neuskutečnitelná?

V ukrajinských médiích se o té situaci referuje trochu jinak než na Západě. Média v Evropě dost píší a hovoří o katastrofických scénářích, ale v ukrajinských médiích je to o dost střízlivější, uměřenější. Vede to pak k tomu, že některá velvyslanectví evakuují lidi nebo je přesouvají z Kyjeva do Lvova, což považuji za přehnané.

Jsou známé nějaké plány evakuace pro případ, že by válka, pokud by začala, přece jen dosáhla Kyjeva?

Samozřejmě, vede se diskuse o tom, co by různé instituce měly v takovém případě dělat. Jsou dostupné informace o různých scénářích. O tom, kdo by vydával rozhodnutí. Ale probíhá to v klidu.

Z Ukrajiny je často slyšet, že Putin je dnes v horší pozici vůči této zemi než v roce 2014, kdy anektoval Krym a začala válka na Donbase. Že dnes je ukrajinská armáda mnohem silnější, lépe vyzbrojená a konsolidovanější a také že na Ukrajině je méně lidí, kteří nějakým způsobem projevují sympatie k Rusku nebo k němu mají pozitivní vztah. Vede to k tomu, že Ukrajinci i z těchto důvodů v invazi moc nevěří?

Rozdíl v síle a připravenosti Ukrajiny ve srovnání s rokem 2014 je velký. Opravdu si myslím, že Putin by měl velký problém dobýt Kyjev a další velká města. Na druhé straně si uvědomujeme riziko provokací z ruské strany, které mohou dát záminku a ospravedlnění k ruským útokům a nějakým vojenským akcím. Ale mezinárodní společenství o hrozbě takových provokací ví, mluví se o nich, takže v tomto směru to Putinovi moc nenahrává.

Video: Obyvatelé Kyjeva v anketě odpovídají, zda se bojí ruské invaze