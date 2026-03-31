Ruský voják v rozhovoru s ukrajinským youtuberem Dimitrijem „Apostolem“ Karpenkovem prozradil jak poskytl souřadnice pro Ukrajinskou armádu.
Ukrajina zabila až 150 ruských vojáků pomocí informací, které jí poskytl voják z Novosibirsku. Posílal znepřátelené zemi souřadnice o své vlastní jednotce. Prozradil to v rozhovoru s ukrajinským youtuberem Dimitrijem „Apostolem“ Karpenkovem.
Voják byl ze 102. motostřeleckého pluku 150. divize a po dobu zhruba 80 dní s ukrajinskými silami sdílel souřadnice personálu, techniky a tras pohybu ruských jednotek. Ukrajina údajně data obdržela se zpožděním 10 až 15 minut, což jí umožnilo zasáhnout cíle téměř v reálném čase.
Data, která ruský voják poskytl, si vyžádaly až 150 obětí a dalších 50 zraněných, podle ukrajinského vojenského deníku Militarnyi. Dále také zničily i dva tanky, poničily raketometné systémy a eliminovaly několik bezpilotních letounů.
Voják je údajně 19letý rodák z Novosibirsku, který byl povolán ke službě i přesto, že studoval na vysoké škole. Následně podepsal smlouvu, podle které měl být vycvičen pouze jako praporčík. Ve své jednotce nakonec dostal pozici jako operátor bezpilotních letounů, nedostal pro to však řádný výcvik.
Během své služby navázal kontakt s ukrajinským projektem „Chci žít“, a jelikož chtěl poškodit ruskou armádu, tak mu projekt doporučil kontaktovat „Apostola“ Karpenkova, se kterým následně natočil rozhovor na YouTube, kde mluvil o svojí zkušenosti v armádě.
Poskytnuté informace umožnily narušit postup ruských jednotek i poté, co změnily trasu. Přestože Rusko mělo podezření, že někdo přenáší informace o jejich pohybu, zdroj se jim nepodařilo identifikovat.
Zatímco voják poskytoval tyto informace, stále sloužil jako operátor bezpilotního letounu, s kterým nalétal až 1200 hodin za náročných podmínek, včetně nízkých teplot, a s omezenou logistickou podporou. Sdělil také, že v 150. divizi používají taktiku „útoku na maso“, což jsou vlny ruských vojáků, které útočí na obranné pozice Ukrajinců, aby zjistily, kde má nepřátelská armáda zbraně, a aby vyčerpaly jejich jednotky.
Voják po několika pokusech přešel na území Ukrajiny, kde byl evakuován jejich jednotkami. Později potvrdil, že plánuje vstoupit do ruského dobrovolnického sboru pro Ukrajinu.