Znásilnili jsme je a pak zastřelili. Zajatý ruský voják řekl, co prováděl Ukrajinkám

Zajatý ruský voják Rustam Garejev se Ukrajincům přiznal, jak znásilňoval a střílel nevinné ženy. Zacpával jim také ústa. Svědectví k hrůzným činům ruských okupantů zveřejnila ukrajinská prokuratura na svém telegramovém účtě.

Sexuální násilí se stalo na okupovaných územích Ukrajiny běžnou mučicí praktikou využívanou ruskými vojáky. Míří na ženy, muže i děti. Ukrajinci zmapovali nespočet případů, kdy okupanti využili akt znásilňování k umlčení a traumatizování obětí. Orgány činné v trestním řízení zaznamenaly od začátku invaze 292 případů sexuálního násilí ze strany ruské armády.

Zločiny, které vyšetřuje ukrajinská prokuratura, zahrnují mezi jinými znásilnění, pokus o znásilnění, zohavování genitálií a nucenou nahotu. Někteří lidé byli nuceni přihlížet sexuálnímu zneužívání svých blízkých. Případy se týkají lidí ve věku od 4 do 82 let z různých oblastí Ukrajiny, včetně regionů Kyjev, Cherson, Doněck a Záporoží.

"Našli jsme dvě dospělé ženy ve sklepě domu na ulici Lisná v Avdijivce. Nevěděli jsme, jak je umlčet, tak jsme je prostě znásilnili a vyhrožovali jim, aby přestaly křičet, aby je nebylo slyšet. Až jsme byli hotovi, našli jsme schovanou desetiletou dívku a začali ji znásilňovat taky, před zraky dospělých. Takhle jsme ve stejný den znásilnili tři chlapce, pět dívek a šest žen," přiznal se Garejev ve své výpovědi ukrajinským vyšetřovatelům.

Popsal, že velitel jim dal rozkaz a "oni to prostě udělali". "Napadli jsme je, znásilnili, pak jsme je postavili ke zdi a zastřelili," uvedl.

V minulosti přinesl svědectví znásilněných Ukrajinek například americký deník The New York Times. Jednašedesátiletá důchodkyně z Dmytrivky popsala, jak ji napadl dvacetiletý ruský voják. "Nejprve mě znásilnil prsty, potom puškou. Po celou dobu se smál a smál. Kdykoli jsem plakala, říkal mi, ať mlčím, jinak mě zabije," řekla novinářům. Když skončil, krvácela. Více než rok pak nemohla spát. Kdykoliv zavřela oči, viděla ruské vojáky, jak lezou přes její plot. Stále žije v domě, kde k útoku došlo, protože nemá dostatek peněz na to se přestěhovat.

Mnoho otřesných příběhů také podrobně zdokumentoval vyšetřovací tým pro válečné zločiny deníku The Kyiv Independent. Když například Rusové asi měsíc po napadení Ukrajiny z února 2022 vstoupili do vesnice Krasnivka v jižní Chersonské oblasti, opilí vojáci chodili po okolí a ptali se na věk žen a dívek.

Jeden z ruských vojáků pak vstoupil do domu ženy, která novinářům o své zkušenosti poskytla mrazivé svědectví. Vzal si ji do vedlejšího pokoje, její matku a děti odvedl do kuchyně, a zatímco tam čekaly, ženu znásilnil.



"Řekl, že pokud budu klást odpor, zastřelí mě. Vyhrožoval mi také pěstmi. Řekla jsem mu, že jsem těhotná a že nic nechci, a on na to: 'Nedělej drahoty. Jestli nechceš být se mnou, zavolám dvacet dalších a budete se střídat. Tak si vyber, buď se mnou, nebo s nimi.' Stále si pamatuji ten odporný zápach alkoholu z jeho dechu. Snažila jsem se ho odstrčit, a i když byl opilý, byl silnější než já," popsala žena.

Ukrajinským novinářům se v létě podařilo identifikovat pachatele. Zjištění posloužila jako základ pro dokument o ruském sexuálním násilí v okupovaných částech Ukrajiny. Film He Came Back je dostupný v angličtině a ukrajinštině. Voják se jmenoval Mykola Senenko a patřil k jednotce 109. motorizovaného střeleckého pluku. Za své činy zatím nebyl potrestán a podle aktuálních informací novinářů se skrývá v oblasti okupovaného Doněcku.

Ve většině případů se oběti sexuálního násilí na Ukrajině spravedlnosti nedočkají. "Je velmi těžké vystopovat skutečné pachatele. Znásilnění je nejvíce přehlížený zločin a jeho skutečný rozsah je těžké si představit," řekla Aktuálně.cz ředitelka Ukrajinského centra pro občanské svobody Oleksandra Matvijčuková, která získala Nobelovu cenu za mír v roce 2022. Odhaduje, že případů znásilnění jsou tisíce, protože mnoho obětí raději mlčí kvůli strachu ze stigmatizace.

Sexuální násilí je navíc válečným zločinem pouze podle mezinárodního práva, podle ukrajinského nikoliv, upozornily The New York Times. Z tohoto důvodu mnoho obětí nedostalo stejný právní status a finanční podporu jako oběti jiných válečných zločinů. Parlament v současné době zvažuje zákon, který by vytvořil právní definici sexuálního násilí a zároveň zavedl opatření pro poskytování bezplatné terapie obětem a rychlé finanční pomoci těm, kteří ji naléhavě potřebují.

