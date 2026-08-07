Rusy dostal do děsivé ohnivé pasti. Ukrajina na frontě nasazuje roboty zabijáky

Masové nasazení bezpilotních vzdušných prostředků zásadně proměnilo způsob vedení války. Podobnou revoluci by mohlo přinést i rozšíření jejich pozemních protějšků, tedy bezpilotních pozemních vozidel. Ukrajina s nimi má ambiciózní plány. Chce je nasadit ve velkém a zmírnit tak svou největší slabinu – nedostatek vojáků.
Mohou nést různé druhy výzbroje a na bojišti už úspěšně obstály. Roboti vybavení kulomety, granátomety nebo plamenomety se pohybují v místech, kde by nasazení vojáků znamenalo vysoké riziko ztrát, píše agentura Bloomberg, která stroje označuje také jako „roboty zabijáky“.
Jako jednu z ukázek rozšíření bezpilotních pozemních vozidel (UGV) agentura popisuje scénu z loňského srpna. Když se tehdy skupina ruských útočných jednotek přiblížila k ukrajinským pozicím na jednom z úseků fronty v Doněcké oblasti, narazila na nečekaného protivníka – bojového robota vyzbrojeného plamenometem.
Jakmile se Rusové rozmístili poblíž linie stromů, stroj proměnil suchou letní trávu kolem nich v hořící past. Poté už zasáhla uvězněné vojáky ukrajinská kulometná palba, která jejich pokus o útok ukončila, uvedly pro Bloomberg zdroje z ukrajinské armády.
Nečekaný útočník Wolly
Některé stroje přepravují miny, jiné slouží k takzvaným sebevražedným misím, při nichž se po zásahu cíle samy zničí.
Jako příklad uvádí robota Wollyho. V červenci jej ukrajinské síly vysadily pomocí bezpilotního námořního dronu, který urazil 11 kilometrů k pobřeží okupované Kinburnské kosy na jihu Ukrajiny. Vysazený robot Wolly vyzbrojený kulometem následně ostřeloval ruské pozice a donutil část vojáků ustoupit, než se sám zničil. Stroj stojí kolem sedmi tisíc eur a ukrajinská armáda jej už využívá u několika brigád.
Nejde přitom o ojedinělé experimenty, ale o součást rychle se rozšiřující flotily ukrajinských bezpilotních pozemních prostředků. Ty mají pomoci ulevit v jednom z největších problémů Kyjeva – nedostatku vojáků. Ukrajina se jejich využíváním snaží omezit nasazování lidí při úkolech, kde jim hrozí největší riziko.
Roboti zabijáci ale tvoří jen malou část celkového využití bezpilotních pozemních vozidel. Podle Kyjeva se nicméně většina strojů nepoužívá k přímému boji.
Nejen zabijáci, ale i zachránci
Ukrajinští představitelé tvrdí, že bezpilotní systémy především pomáhají vyrovnávat rozdíl v počtu vojáků mezi Ukrajinou a Ruskem. Uvolňují vojáky pro jiné úkoly a zachraňují životy například tím, že přebírají nebezpečné zásobovací mise nebo pomáhají s evakuací raněných.
Ukrajinské ministerstvo obrany zároveň uvádí, že chce v budoucnu převést co největší část zásobování frontových jednotek na bezpilotní pozemní systémy, aby snížilo ztráty vojáků při jedné z nejnebezpečnějších činností na bojišti.
Že nejde jen o futuristické plány, ukazují i statistiky ukrajinského ministerstva obrany. Pozemní roboti od začátku letošního roku vykonali už více než 50 tisíc bojových a logistických misí. Jejich nasazení přitom rychle roste – zatímco v lednu vykonaly přes sedm tisíc misí, v květnu to už bylo více než 14 tisíc.
Kyjev už v dubnu oznámil plán uzavřít během letošního prvního pololetí kontrakty na výrobu 25 tisíc robotů, což činí dvojnásobek oproti loňsku. Podle agentury Bloomberg chce pak letos celkově nechat vyrobit 50 tisíc bezpilotních pozemních prostředků.
„Nedokážeme si představit obranu bez dronů. Totéž už platí i pro bezpilotní pozemní vozidla,“ uvedl v dubnu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Právě omezení rizika pro pěchotu je podle Kyjeva hlavním důvodem, proč chce počet pozemních robotů v armádě dál rychle zvyšovat.
Další revoluce na bojišti
Robotizace bojiště se stává jednou z oblastí, ve kterých se Ukrajina snaží získat výhodu nad početně silnějším protivníkem.
Zkouší rovněž propojit drony, senzory i robotické prostředky do jednoho systému. Americký ministr pozemních sil Dan Driscoll v květnu označil ukrajinskou dronovou síť za „naprosto neuvěřitelnou“. „Integruje každý dron, každý senzor a každou palebnou platformu do jediné sítě,“ řekl Driscoll před americkým Senátem.
Na rozvoj bezpilotních technologií dlouhodobě sázel i nyní už bývalý ministr obrany Mychajlo Fedorov. I přes jeho odchod z funkce by se však tento kurs armády nemusel změnit. Mezi zastánce intenzivního využívání dronů a robotiky jako prostředku k vyrovnání ruské převahy totiž patří i nový vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Mychajlo Drapatyj.
Pokud se ukrajinské plány naplní, může se na tamním bojišti odehrávat další zásadní proměna moderní války. Pozemní roboti se mohou stát stejně běžnou součástí bojiště, jako jsou dnes bezpilotní letouny.
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