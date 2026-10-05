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Zahraničí

Ruský útok na ukrajinské pozice se zvrtl. Exploze zranila pohraničníka třetího státu

ČTK
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Moldavský pohraničník utrpěl lehké zranění, když na hraniční přechod mezi Moldavskem a Ukrajinou v pondělí dopoledne dopadl ruský granát. Stalo se to během ruského útoku na ukrajinskou infrastrukturu, informovala moldavská pohraniční policie.

Ruský voják. Ilustrační snímek.
Ruský voják. Ilustrační snímek.Foto: Reuters
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U hraničního přechodu Palanca dopadl granát, který se odrazil a zasáhl autobus stojící u hraniční závory. Zranil moldavského pohraničníka. Poničený je autobus a kabina pro členy pohraniční stráže. Přechod byl dočasně uzavřen.

Moldavské úřady vyzvaly lidi v pohraničí, aby v případě, že uslyší zvuk bezpilotních letounů nebo výbuchy, odešli na bezpečné místo uvnitř budovy a ozvali se záchranným složkám.

Do moldavského a rumunského vzdušného prostoru během ruských útoků proti Ukrajině opakovaně pronikají ruské drony. V posledních týdnech ruská armáda podnikla útoky také blízko hranic Ukrajiny s Polskem.

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