Ruský útok? Rumunsko poskytlo pomoc hořící lodi v Černém moři, příčina se vyšetřuje

Rumunský úřad pro záchranné akce na moři poskytl ve středu večer pomoc nákladní lodi, která začala hořet v rumunských vodách. Není však jasné, zda loď zasáhly drony jako v případě předchozích útoků v bulharské námořní ekonomické zóně v Černém moři. Podle rumunských úřadů je posádka lodi v bezpečí, napsaly agentury.
Podle rumunských médií loď hořela u města Sulina, které se nachází u ústí Dunaje na hranici s Ukrajinou. Podle agentury Reuters uvedl ministr obrany Radu Miruta, že není jasné, zda loď zasáhl dron, což by mělo objasnit vyšetřování.
Rumunský námořní úřad pro záchranné akce na moři (ARSVOM) ve středu večer na sociálních sítích napsal, že jeho tým zasahoval na pomoc nákladní lodi Yara J, která pluje pod vlajkou Komorských ostrovů. Záchranný tým byl již povolán nazpět.
Od minulého týdne Bulharsko zaznamenalo útoky dronů na čtyři plavidla v Černém moři. Dvě z nich se po zásazích potopily.
Bulharský premiér Rumen Radev uvedl, že v případě dvou útoků z tohoto týdne dává smysl, že je provedlo Rusko. Bulharsko útoky, které se staly mimo jeho výsostné vody, prošetřuje.
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