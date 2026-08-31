Ruský útok rozpoutal u Kyjeva peklo. Zelenskyj chce znát viníky exploze

Sobotní ruský útok na muniční sklad v obci Myla nedaleko Kyjeva má nejméně 38 obětí a desítky zraněných. Po zásahu začaly ve skladu explodovat granáty, miny, munice a drony. Výbuchy trvaly několik hodin a poškodily asi 130 domů a také domov pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Tři dny po katastrofě se stále hlasitěji řeší, proč se takový sklad nacházel přímo u obytné zástavby.
Na místě od pátečního večera zasahují stovky záchranářů. Více než 370 lidí muselo být evakuováno. Mezi oběťmi je také starosta Dmytrivské obce Taras Didych, který na místo přijel pomáhat lidem, uvedla agentura Reuters.
„Je to hrozná situace a došlo k otřesné nedbalosti ze strany těch, kteří skladovali výbušniny hned vedle míst, kde žili lidé,“ řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle něj sklad v daném místě neměl být.
„Práce na odstraňování následků ruského útoku pokračují nepřetržitě. Záchranářům se podařilo uhasit většinu požárů. Na místě také nepřetržitě pracují jednotky pro likvidaci výbušnin Státní záchranné služby, které vyhledávají a zneškodňují výbušná zařízení,“ napsal Zelenskyj na síti X. Podle něj je velká část oblasti kontaminována municí.
Ukrajinské úřady nyní vyšetřují nejen samotný útok, ale především okolnosti, za nichž se výbušniny ocitly v blízkosti domů. Generální prokuratura prověřuje „zákonnost umístění a skladování výbušných předmětů a materiálů“ i „činy úředníků, kteří učinili příslušná rozhodnutí“.
Zelenskyj připomněl, že pravidla jsou podle něj jasná: „Munice nesmí být skladována v blízkosti domů nebo jiných obytných oblastí.“. Vyšetřování proto má určit, kdo za umístění skladu odpovídal.
Podobná tragédie už jednou varovala
Páteční exploze navíc přišla jen několik týdnů po podobném incidentu ve Vyšněvě, asi 20 kilometrů od Myly. Červencový ruský útok tam zasáhl sklad s velkým množstvím munice. Následná detonace zabila devět lidí, desítky dalších zranila a poškodila více než 280 domů.
Právě předchozí případ nyní vyvolává otázku, proč se stejný problém opakoval. Vyšetřování exploze ve Vyšněvě už odhalilo závažná pochybení a nedodržování pravidel pro skladování výbušnin poblíž obytných budov.
„V pátém roce totální invaze je opakování stejných chyb stále dokola zločinnou nedbalostí,“ napsal ukrajinský premiér Sergej Koreckyj. „Všichni odpovědní bez výjimky musí čelit přísnému trestu, aby se takové situace už nikdy neopakovaly,“ avizoval.
Obyvatelé Myly nechápou, proč se munice ocitla právě zde. „Proč byly zbraně a muniice skladovány právě tam, vedle obydlené vesnice? Nemám slov, jen emoce,“ řekl 61letý Boris Danijluk.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho síly zasáhly „muniční sklad“ obsahující „komponenty a odpalovací motory pro bezpilotní letouny dlouhého doletu FP-1/FP-2“.
Páteční útok tak otevřel dvě paralelní otázky. První se týká stále intenzivnějších ruských úderů na Ukrajinu. Druhá míří přímo do Kyjeva: Kdo dovolil skladovat takové množství výbušnin v bezprostřední blízkosti civilistů a proč se po červencové tragédii ve Vyšněvě stejná chyba zopakovala?