Ruský stát přestává vyplácet peníze rodinám padlých. Regionům dochází peníze

Rodiny ruských vojáků padlých ve válce proti Ukrajině přicházejí v řadě regionů o část finančního odškodnění. Místní úřady snižují jednorázové příspěvky, v některých případech je úplně ruší. Změny přitom mohou dopadnout i na pozůstalé po vojácích, kteří zemřeli v době, kdy byla výše příspěvku výrazně vyšší.
Dopady škrtů ukazuje případ Michaila Šestopalova z Kemerovské oblasti, o kterém informovala ruská redakce Rádia Svobodná Evropa. Mladík zemřel v lednu 2026, jeho tělo se však rodině podařilo dopravit až v dubnu. Vyrůstal v dětském domově a jeho jedinou blízkou příbuznou byla babička.
Podle jeho přítele Alexandra se Šestopalov dostal do armády poté, co ho policie zadržela kvůli drogové trestné činnosti a následně na něj měla vyvíjet nátlak, aby podepsal vojenský kontrakt. Když se rodina dozvěděla o jeho smrti, zjistila také, že místo původních tří milionů rublů dostane pouze milion. Oblast totiž mezitím snížila příspěvek rodinám padlých.
„Za smrt vašeho vnuka zaplatíme třikrát méně,“ měly podle jeho přítele Alexandra sdělit babičce úřady.
Zhoršující se situace regionů
Za snižováním odškodného stojí podle německého ekonoma Janise Klugeho z berlínského institutu pro mezinárodní a bezpečnostní záležitosti SWP zhoršující se finanční situace ruských regionů. Ty přitom musí současně financovat nábor nových vojáků.
Kluge v analýze na Substacku upozorňuje, že regionální rozpočty jsou pod stále větším tlakem. Do konce srpna 2026 podepsalo vojenský kontrakt přibližně 234 tisíc Rusů, zatímco ve stejném období předchozího roku jich bylo 260 tisíc.
Místní vlády tak čelí dvojímu problému: potřebují udržet vysoké náborové příspěvky, ale zároveň jim rostou výdaje spojené s válkou. Odškodnění pozůstalých přitom mohou snížit, aniž by tím přímo ohrozily motivaci dalších mužů vstoupit do armády.
Příspěvky klesají
Ohledně toho, k jakému datu se má částka vypočítávat, zatím není jasno. Například v Saratovské oblasti od 1. listopadu tam regionální příspěvek rodinám padlých klesl na desetinu: z jednoho milionu na sto tisíc rublů (přibližně 25 tisíc korun).
Na tento problém na Telegramu v úterý upozornila ruská proválečná novinářka Anastasija Kaševarovová. Podle ní zatím není jednoznačně vyřešeno, zda má být rozhodující datum úmrtí, nebo podání žádosti. Doporučuje pozůstalým, aby se v případě sporu obrátili na soud.
Podobné škrty se objevily v řadě dalších oblastí. V Uljanovské oblasti se příspěvek snížil během dvou měsíců roku 2026 z jednoho milionu na polovinu a následně na pouhých 50 tisíc rublů. V Baškortostánu klesl původní příspěvek ze dvou milionů postupně na sto tisíc rublů. Kemerovská oblast snížila odškodnění ze tří milionů na jeden milion rublů.
Další regiony příspěvky ruší
V Orenburské oblasti skončila od července 2026 původní plošná pomoc ve výši milionu rublů pro nové případy. V říjnu však úřady zavedly jiný příspěvek ve stejné výši, ale omezený na rodiny vojáků, kteří zemřeli následkem zranění utrpěného při plnění bojových úkolů v období od února 2022 do konce června 2026.
Dosavadní příspěvek podobně zrušila také Samarská oblast, nárok na něj však mají rodiny, které o něj požádaly do 16. října.
Nadále ovšem samostatně existují federální kompenzace, ruský zákon č. 306-FZ například stanovuje jednorázové federální odškodnění ve výši 5,31 milionu rublů (zhruba 1,5 milionu korun) pro rodiny vojáků, kteří zemřeli při výkonu vojenské služby.
V praxi ale nárok na federální odškodnění neznamená, že rodina peníze dostane automaticky a bez průtahů. Zásadní překážkou bývá samotné úřední potvrzení smrti a její souvislosti s výkonem vojenské služby.
Pokud je voják veden jako nezvěstný, případně armáda nedokáže dodat potřebné dokumenty, příbuzní mohou na vyplacení čekat dlouhé měsíce či roky.
To se týká obrovského množství lidí. Podle analýzy britského týdeníku The Economist zemřelo 374 tisíc až 770 tisíc ruských vojáků. Jen během října měla ruská armáda podle ukrajinských odhadů přijít přibližně o 54 tisíc mužů.
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