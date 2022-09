Ruský reportér se v živém vstupu podřekl. Moderátorka jen nevěřícně zírala

Na 15 let v úterý poslal odvolací Vrchní soud v Praze do vězení se zvýšenou ostrahou Lukáše Podra. Muž loni na jihu Čech podle obžaloby brutálně ubil svou družku. Krajský soud v Českých Budějovicích pachateli v dubnu uložil trest 17 let za vraždu, ublížení na těle, nebezpečné vyhrožování a výrobu a prodej drog. Odvolací soud ale nyní zohlednil to, že šlo o první Podrův střet se zákonem a dobu trestu mu snížil.

Tragédie se stala loni v červenci ve Lhotě pod Horami na Českobudějovicku. Svou družku, matku desetiletého syna, Podr podle obžaloby brutálně zbil pěstmi i různými předměty, vláčel ji za vlasy a opařil horkou sprchou. Ženě, která trpěla srdečním onemocněním, po hodinách útrap selhalo srdce. Bezvládné družce pak Podr nezavolal záchrannou službu.

Na těle zemřelé odborníci našli přes osm desítek zranění, včetně zlomeného obratle, otoku mozku a několika zlomených žeber. Krajský soud na jaře konstatoval, že si Podr musel být vědom, že útočí na životně důležitá místa na těle. Obžalovaný se tehdy i dnes hájil tím, že chtěl násilím partnerku "převychovat". Oba partneři užívali pervitin a v těle ho měli i v době činu. Podle svědků Podr bil svou družku už dříve, soud ho potrestal i za napadení z června 2021.