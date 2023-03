"Putin se vítězství nedožije, válka potrvá desítky let." Propagandisté tepali armádu

Pokud budeme pokračovat tímto tempem, nikdo včetně našeho vedení se žádného úspěchu na Ukrajině nedožije, prohlásil ve vysílání prokremelské televize Rossija 1 ruský politolog Sergej Michejev. V případě, že Rusko bude i nadále na bojišti postupovat stejnou rychlostí, může podle něj válka trvat i desítky let. "Buďme k sobě upřímní," apeloval Michejev ve studiu.

Ruský politolog v nedělním vydání pořadu Večer s Vladimirem Solovjovem také uvedl, že dle jeho názoru již nebude možné, aby se Rusko vrátilo do stejné pozice, v níž se nacházelo před začátkem invaze. "A to za žádných okolností. Naše postavení se výrazně zhoršilo. Buď se pohneme kupředu a skutečně dosáhneme úspěchu, nebo se stáhneme s obrovským neúspěchem," podotkl Michejev, který patří mezi pravidelné hosty populárního pořadu.

Ve svém vystoupení pak ostře kritizoval současnou ruskou válečnou taktiku. "Pokud nezpůsobíme problémy našim nepřátelům mimo vojenské akce, pokud nebudeme provádět údery na velké vzdálenosti a demonstrovat naši technologickou převahu, pokud nezpůsobíme problémy těm zemím, které podporují Ukrajinu, pak se žádného úspěchu nedočkáme," prohlásil Michejev.

Jednou z "jednoduchých věcí", která by Moskvě pomohla ke zkrácení války, by podle něj bylo zablokování cest západních politiků na Ukrajinu. "Tyto jejich výlety jen poskytují značnou podporu ukrajinské armádě, tamní společnosti i prezidentovi Zelenskému. Měli jsme je už dávno zastavit, ale neděláme to," uvedl. Poté dodal, že v souvislosti s ruským neúspěchem na Ukrajině také vyvstává mnoho otázek, ale nejvyšší vedení v Kremlu jen mlčí a z jeho strany nepřicházejí žádné odpovědi.

Stejný pořad vzbudil pozornost i před pár dny, kdy v něm ruský filmař Karen Šachnazarov prohlásil, že Rusko si musí připustit, že by válku na Ukrajině mohlo opravdu prohrát. Kreml podle něj podcenil jednotu Západu a nedokáže vzít v potaz ani své slabé stránky. "Musíte se umět podívat pravdě do očí," podotkl v pořadu na konci minulého týdne.

Video: "Podívejte se pravdě do očí." Odborníky zaskočilo vystoupení ruského jestřába v TV (3. 3. 2023)