Zabijeme vás, běsnil v ruské TV poslanec Dumy. To už bylo moc i na moderátora

Poslanec ruské Státní dumy Alexej Žuravljov zastrašoval ve vysílání tamní televizní stanice Rossija 1 německého válečného reportéra Björna Stritzela. V diskusním pořadu 60 minut vyhrožoval novinářovi německého deníku Bild zabitím. Ruský moderátor se snažil v tu chvíli rozhořčeného politika usměrnit, ten si ale stál za svým. "Je mi to naprosto jedno. Běda, jestli ho uvidím," reagoval Žuravljov.

Na Žuravljovovy nedávné výroky upozornila americká novinářka a autorka projektu Ruský monitor médií Julia Davisová, která sestřih populárního pořadu 60 minut zveřejnila na Twitteru. Žuravljov v něm reagoval na reportáž německého bulvárního serveru Bild, kterou s ruským tlumočením na ruské stanici odvysílali.

Ve videu upozorňoval německý web na to, jak se v ruských státních médiích snaží jejich reportéra pošpinit, zpochybňují opakovaně jeho práci na válečné frontě na Ukrajině a nazývají ho "nacistou". A to vše jen poté, co Stritzel informoval o tom, jak ukrajinské jednotky použily na frontové linii houfnice dodané Německem.

Žuravljov, který je předsedou nacionalistické strany Vlast, ale na německá obvinění výbušně zareagoval slovy: "Je mi to úplně jedno, chci říct tomu nacistovi: Svině, všichni přijdeme a všechny vás zabijeme." Jeho výroky se ale okamžitě setkaly s odporem u známého prokremelského moderátora Jevgenije Popova.

"Jsou to novináři. Jsou to propagandisté, ale nebuďme takoví. Nikoho nezabíjejme," umravňoval Popov politika. "Vyhrožujete lidem zabitím v našem pořadu," pokračoval moderátor. Žuravljov mu ale jen oponoval tím, že "mu to může být úplně jedno".

Reportér Stritzel zatím ostrá slova ruského politika veřejně příliš nekomentoval. Pro americký server Newsweek uvedl: "Hodně to vypovídá o ruské společnosti, když mají takovou bizarní show v hlavním vysílacím čase. Výhrůžky vůči lidem ze Západu, jako jsem já, jsou dobré leda tak pro zasmání, ale je důležitější si uvědomit, že režim, který tyto ubohé klauny zaměstnává, denně mučí a zabíjí Ukrajince."

Za reportéra se již postavila ostatní německá média a tamní pobočka nevládní organizace Reportéři bez hranic. "Vymezujeme se proti těmto výrokům, které překračují všechny meze," uvedla organizace na Twitteru.