Jsme v totální izolaci. V ruské TV zněla tvrdá kritika Kremlu, moderátorka nestíhala

V živém vysílání ruské stanice První kanál v pondělí vystoupil Michail Chodarenok, plukovník protivzdušné obrany ve výslužbě, s mimořádnou kritikou invaze na Ukrajinu. V diskusním pořadu zpochybňoval informace, které o válce Kreml šíří, a vytrvale odporoval moderátorce a známé propagandistce Olze Skabejevové. "Celý svět je prakticky proti nám. I když si to nechceme připustit," uvedl Chodarenok.

"Celý svět je prakticky proti nám. I když si to nechceme připustit," uvedl Michail Chodarenok. | Video: Aktuálně.cz/Россия 1

V populárním diskusním pořadu 60 minut na nejsledovanější ruské stanici Chodarenok vyzýval diváky, aby se na válku na Ukrajině dívali v širším kontextu. "Někdy slyšíte zprávy o morálním selhání ukrajinských ozbrojených sil a o tom, že jejich nálady jsou údajně blízko krizi," řekl v pořadu vojenský analytik a plukovník ve výslužbě.

"Když to řeknu mírně, to není pravda. Samozřejmě že existují takoví vojáci, zajatci i určité jednotky. Ale to jsou jen jednotlivé případy," dodal a zdůraznil, že situace na Ukrajině se pro Ruskou federaci jednoznačně brzy zhorší. "Největší problém naší vojenské a politické situace je ten, že jsme v totální geopolitické izolaci. Musíme tuto situaci vyřešit," apeloval.

Chodarenok v minulosti dlouhá léta působil v protivzdušné obraně a poté na vysokých pozicích v ruském generálním štábu. Jako vojenský a bezpečnostní expert je známý svou kritikou vůči ruskému ministerstvu obrany. Na začátku letošního února ještě před začátkem války na Ukrajině zveřejnil pesimistickou prognózu ohledně chystané invaze, v níž zpochybňoval schopnosti ruské armády.

Sestřih pondělní diskuse se brzy po odvysílání rozšířil po sociálních sítích a neunikl pozornosti mnohých zahraničních komentátorů, kteří oceňovali zejména Chodarenokovu odvahu. Jeho vystoupení na Twitteru označil spolupracovník britské stanice BBC Francis Scarr za "mimořádně vzácný okamžik upřímnosti".

"Většina ruských znalců posuzuje vojenskou kapacitu ruské armády na základě oficiální propagandy. Chodarenok ale na základě své živé zkušenosti. Není divu, že je ohledně války mnohem pesimističtější," dodal další z komentujících, analytik a historik Kamil Galeev.