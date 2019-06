Ruský parlament může uznat okupaci ČSSR jako oprávněnou pomoc. Petříček je znepokojen

Sovětští vojáci, kteří se v srpnu 1968 účastnili invaze do Československa, by mohli být uznáni jako váleční veteráni. Počítá s tím návrh zákona, jenž ruskému parlamentu k projednání předložila tamní komunistická strana.

Ruským komunistickým poslancům jde o to, aby vojáci okupující tehdejší Československo měli stejná privilegia jako vojáci z ostatních zahraničních misí nebo například druhé světové války. V praxi to znamená sociální výhody a hlavně více peněz od státu k důchodu.

Problém je v tom, jak je návrh zákona formulován. Rusko by jeho přijetím de facto legitimizovalo vpád vojsk Varšavské smlouvy do tehdejší ČSSR, protože text návrhu označuje okupaci za zákonnou akci. Sovětská armáda podle něj vstoupila na československé území v souladu s právem a okupace byla ve skutečnosti vojenská pomoc proti kontrarevoluci.

Za návrhem zákona stojí komunistický poslanec Jurij Petrovič Sinělščikov a samotný účastník Operace Dunaj, jak zněl krycí název pro vpád vojsk. Minulý čtvrtek vedl jednání, kterého se zúčastnili zástupci i ostatních parlamentních frakcí a také asi 40 veteránů. Na něm se přítomní poslanci shodli návrh zákona předat do parlamentu.

Podle Sinělščikova tehdejší sovětští vojáci "jednali zákonně a byli to svědomití bojovníci, kteří upřímně sloužili své vlasti a zájmům zemí Varšavské smlouvy," cituje z návrhu zákona server Forum24.

Není to poprvé, podobný zákon se snažila Komunistická strana Ruské federace prosadit už před třemi lety. Tehdy použili poslanci stejný argument. Ruská duma ale návrh nepodpořila. Ministerstvo obrany to odůvodnilo tím, že v Československu neprobíhaly žádné boje, a vojáci si tudíž status veteránů nezaslouží.

Česko je znepokojené

České ministerstvo zahraničí návrh zákona znepokojilo. Úřad napsal, že problematické jsou důvody, kterými návrh zákona argumentuje. Ruské poslance tak nepřímo vyzývá k tomu, aby takové znění zákona nepodpořili.

"Ministerstvo zahraničních věcí na jedné straně respektuje, že otázky sociální politiky jsou vnitřní záležitostí každé země, na straně druhé je však vážně znepokojeno odůvodněním návrhu novely zákona," uvádí v oficiálním prohlášení s tím, že by tento zákon mohl zpochybnit smlouvu o vzájemných přátelských vztazích, kterou Rusko a Česko podepsaly v roce 1993.

Stanovisko na Twitteru potvrdil i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), který zdůraznil, že ČSSR bylo okupováno v rozporu s mezinárodním právem.

Československo bylo v srpnu 1968 okupováno SSSR a většinou států Varšavské smlouvy v příkrém rozporu s mezinárodním právem a proti vůli tehdejších zákonných představitelů státu i naprosté většiny jeho občanů. Více k návrhu ruského zákona o veteránech. → https://t.co/MEuIAtbOmU — Tomáš Petříček (@TPetricek) June 3, 2019

Slováci se budou ptát v Moskvě

Stejně jako tomu bylo před třemi lety, ani tentokrát není pravděpodobné, že by zákon, který by mohl vyvolat velkou nevoli v Česku i na Slovensku, prošel. Je o tom přesvědčené i slovenské ministerstvo zahraničí. "Podle našich informací jde o opakovanou iniciativu z dílny opoziční Komunistické strany Ruské federace, která doposud nikdy neměla adekvátní podporu pro svůj návrh. Všechno nasvědčuje tomu, že stejně to dopadne i v tomto případě," řekl pro slovenský deník SME mluvčí slovenského ministerstva zahraničí Boris Gandel.

K návrhu zákona se vyjádřil i slovenský ministr zahraničí Miroslav Lajčák, který se koncem týdne chystá na služební cestu do Moskvy. Podle listu SME je připravený otázku o znění návrhu zákona otevřít.

Stejně tak i premiér Peter Pellegrini, který se v Moskvě sejde i s prezidentem Vladimirem Putinem. "Vojenská invaze a následná dvacetiletá okupace bývalého Československa byla hrubým porušením mezinárodního práva. Od tohoto nezákonného aktu se v minulosti postupně distancovali sovětští i ruští představitelé," uvedla v oficiálním prohlášení slovenská vláda.

Rusko oficiálně zastává názor, že srpnová invaze byla chybou a porušením mezinárodních dohod a prezident Vladimir Putin se za obsazení Československa už několikrát omluvil.

Na současném návrhu ruských komunistů jsou problematické argumenty, které invazi do ČSSR ospravedlňují. Například na Ukrajině mají status veteránů všichni bývalí účastníci zahraničních bojů tehdejšího SSSR, včetně těch, kteří se zapojili do okupace Československa v roce 1968. Pobírají sociální benefity podobně jako například účastníci války v Afghánistánu z let 1978 a 1989. Rozdíl je v tom, že ukrajinský zákon nijak nehodnotí, zda tyto zásahy byly oprávněné, nebo ne.

