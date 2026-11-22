V ruské Kaliningradské oblasti se v sobotu večer rozezněly sirény varující před vzdušným útokem. Podle ruských médií se to stalo poprvé od začátku pátým rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu. Gubernátor této ruské exklávy oznámil, že se to stalo kvůli podezřelému objektu mířícímu ze strany Litvy. Tato baltská země uvedla, že s tím nemá nic společného.
Internetový portál Argumenty i fakty informoval, že okolo 19:05 se sirény ozvaly ve Čkalovsku na severním předměstí Kaliningradu, v přímořském Svetlogorsku i samotném Kaliningradu. Mezinárodní letiště Chrabrovo přerušilo provoz. Poplach trval 23 minut.
Alexej Besprozvannych, gubernátor nejzápadnějšího ruského regionu vklíněného mezi území Polska a Litvy, později oficiálně oznámil, že v okrese Něman se spustil výstražný systém kvůli "podezřelému objektu ze strany Litvy".
Obyvatelé Baltijsku, kde se nachází základna ruské Baltské flotily, podle nezávislého serveru Meduza popsali, že tam pracovala protivzdušná obrana. Informace o možných škodách nejsou k dispozici a úřady označily za falešnou fotografii šířenou na internetu, která údajně ukazovala výbuch v Baltijsku.
Litva dala najevo, že s možným dronovým útokem v Kaliningradské oblasti nemá nic společného. "Litva kategoricky odmítá nepravdivá tvrzení kolující po sociálních sítích a týkající se údajného zapojení Litvy do útoku na ruskou Kaliningradskou oblast," napsal na síti X šéf litevské diplomacie Kestutis Budrys.
"Litevská republika nikdy nedala souhlas k tomu, aby její vzdušný útok byl využit proti útokům na cíle v Ruské federaci a týká se to i nynějšího případu," uvedl.
Ukrajina se brání ruské agresi a podniká odvetné útoky na cíle v Rusku. V sobotu dopoledne drony zaútočily na ruskou nákladní loď v neutrálních vodách ve Finském zálivu.
Podle Finska za útokem pravděpodobně stála Ukrajina. Finská pohraniční stráž uvedla, že loď je napojena na ruské ozbrojené síly a není vyloučené, že převáží vojenský materiál. Plavidlo je na americkém sankčním seznamu.
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