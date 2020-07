Ruský historik dokumentoval zločiny Stalina. Teď mu hrozí 15 let za zneužívání dcery

Patnáct let v trestanecké kolonii s přísným režimem žádá ruská prokuratura pro historika Jurije Dmitrijeva. Muž, který pátral po hrobech obětí stalinských represí ve třicátých letech minulého století v Karélii na severozápadě Ruska, je obviněn z šíření dětské pornografie a ze zneužívání své nezletilé adoptivní dcery.

Podle obžaloby se dopustil trestných činů na své adoptivní dceři, které je nyní patnáct let. Společnost Memorial, jejímž je Dmitrijev členem a která se zabývá dokumentací zločinů komunistického režimu, trvá na jeho nevině a tvrdí, že proces je politický.

V pátek uspořádá v Moskvě tiskovou konferenci tým, který vede kampaň za osvobození čtyřiašedesátiletého historika. Soud má podle středeční zprávy agentury TASS vynést rozsudek 22. července. Proces probíhá v takzvaném uzavřeném režimu, veřejnost a média nemají přístup do soudní síně.

Podle Memorialu je Dmitrijev pronásledován za to, že dokumentuje události ze stalinského období, což si současná ruská vláda nepřeje. V posledních letech se prý naopak snaží propagovat v Rusku kult Josifa Stalina, založený na sovětském vítězství ve druhé světové válce.

Stalinovy zločiny ruská oficiální místa sice přímo nepopírají, ale nechtějí, aby na ně kdokoliv upozorňoval.

Dmitrijev od devadesátých let minulého století pátral v archivech po osudech obětí, získával výpovědi jejich příbuzných a také hledal masové hroby lidí zastřelených sovětskou bezpečností NKVD ve třicátých letech. Podařilo se mu například objevit masový hrob v lokalitě Sandarmoch.

Organizoval pietní shromáždění na místech, kde se zločiny odehrály. O represích psal knihy, ve kterých zaznamenával životní osudy obětí.

Anonymní udání

Mnoho Stalinových obětí pohřbených v Karélii byli Ukrajinci a Poláci. Podle Dmitrijevových spolupracovníků i tento fakt úřadům vadí, protože se zmíněnými zeměmi má současné Rusko špatné vztahy. Dmitrijev navíc v roce 2014 odsoudil ruskou podporu separatistů na východě Ukrajiny a dostal polské státní vyznamenání Zlatý kříž za zásluhy.

Obvinění se týkají adoptivní dcery Nataši, kterou si vzal k sobě z dětského domova v roce 2008 jako tříletou (sám Dmitrijev vyrůstal v dětském domově). V roce 2016 jej zadržela policie na základě anonymního udání. Někdo poštou policistům sdělil, že Dmitrijev fotografuje svoji dceru nahou.

Policie v počítači našla takové fotografie z doby, kdy dívce bylo čtyři až sedm let. Dmitrijev se hájí tím, že byla nemocná a fotkami dokumentoval vývoj jejího zdravotního stavu. Podle Memorialu neexistuje žádný důkaz, že by historik dceru zneužíval, ani ona jej z toho nikdy neobvinila.

Dívka nyní žije se svojí biologickou babičkou. Matkou ženy, která Natašu porodila, ale úřady ji pak zbavily rodičovských práv.

"Solidní odborníci neuznávají obsah fotografií za pornografii. Na žádném ze snímků nejsou další lidé ani předměty, snímky nedemonstrují ani nenapodobují žádné jednání, sám Dmitrijev na snímcích přítomen není. Kromě toho v průběhu vyšetřování nebyl zjištěn jediný případ jejich zveřejnění - na sociálních sítích ani kdekoli jinde. Fotografie nebyly nikdy upravovány ani vytištěny, nebyly nikomu ukázány ani předány," uvádí se v prohlášení organizace Memorial.

"Během výslechů v roce 2017 si Dmitrijevova dcera nevzpomínala, že by se k ní její adoptivní otec nějak zvláštně nebo nepochopitelně choval, že by se jí něco dotklo nebo ji uvedlo do rozpaků. Komplexní lékařské vyšetření a psychologicko-psychiatrická expertiza ve vztahu k ní neodhalily žádné známky násilí ani psychologická traumata," dodává.

Žádali o zakročení i Putina

Před třemi lety místní soud ve městě Petrozavodsk rozhodl, že je Dmitrijev nevinný. Soud vyšší instance ale rozsudek nepotvrdil, a tak začal nový proces. Ruskojazyčný zpravodajský server Meduza, který kvůli problémům s registrací a výhrůžkám novinářům sídlí v lotyšské Rize, v květnu publikoval rozhovor s Dmitrijevovým advokátem Viktorem Anufrijevem.

Ten také odpověděl na otázku, zda má nějaké zprávy o reakcích ruského prezidenta Vladimira Putina na žádosti o posouzení Dmitrijevova případu. Meduza napsala, že některé vlivné osoby Putina veřejně i neveřejně vyzvaly, aby zasáhl ve prospěch historika.

"Není mi známo nic o reakcích Putina ani o jeho názorech na tuto kauzu. O výzvách adresovaných prezidentovi vím jen do té míry, do jaké o nich informovala média. Mým úkolem je dokázat nevinu Jurije Dmitrijeva a na to se soustředím," odpověděl Anufrijev.

