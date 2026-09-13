Ruský dron zasáhl vlak do Varšavy. Útočil jen dva kilometry od Polska

Ruský dron na západě Ukrajiny, dva kilometry od hranic s Polskem, zasáhl lokomotivu osobního vlaku, oznámily v neděli na sociální síti ukrajinské dráhy. Díky včasné výstraze nebyl při náletu nikdo zabit či zraněn, dodaly. Vlak jel z Kyjeva do Varšavy a ruský dron jej napadl poblíž hraničního přechodu Jahodyn-Dorohusk, kde již dříve ruský bezpilotní letoun zasáhl kamion, píší média.
Ruský dron poblíž přechodu Jahodyn-Dorohusk zaútočil na vlak jedoucí z Kyjeva do Varšavy, řekl televizní stanici Suspilne náměstek ředitele ukrajinských drah Oleksandr Ševčenko. V okamžiku útoku se vlak nacházel dva kilometry od polských hranic, dodala stanice na svém webu.
Velitelství polských ozbrojených sil kvůli náletům ruských dronů na západě Ukrajiny vyslalo do vzduchu stíhačky. Ve zprávě o ukončení operace uvedlo, že nezaznamenalo narušení polského vzdušného prostoru.
Ohrožení bezpečnosti bylo reálné, drony útočily na cíle vzdálené "jen pár kilometrů od naší hranice", řekl mluvčí polského velitelství Jacek Goryszewski podle televize TVN 24.
Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha po útocích dronů v blízkosti ukrajinsko-polské hranice vyzval západní partnery, aby uvalily na režim ruského prezidenta Vladimira Putina "razantní sankce". "Putinův teror 'klepe' přímo na dveře Evropské unie a NATO.
Ruští barbaři stojí u vašich bran," uvedl Sybiha a vyzval partnery, aby úplně ukončili obchodování s Ruskem a zakázali Rusům vstup do západních zemí. "Putin musí pochopit, že jeho barbarství narazí na rozhodnou reakci, která mu prodraží válku na neúnosnou míru. Jedině tak ho lze zastavit," zdůraznil.
Přechody na polsko-ukrajinské hranici během noci přerušily provoz, který mezitím obnovily, uvedla TVN 24 s odvoláním na pohraniční stráž. Polské pohraničníky ukrajinská strana vyrozuměla, že ruský dron u přechodu Jahodyn - Dorohusk zasáhl kamion vzdálený asi 800 metrů od hranic, dodala stanice.
Polsko patří k hlavním podporovatelům Ukrajiny, která se s pomocí Západu pátým rokem brání ruské agresi ve válce rozpoutané na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina. Na východě Polska, poblíž hranice s Ukrajinou, se také nalézají překladiště západní pomoci, včetně zbraní a munice.
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