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Zahraničí

Ruský dron zasáhl nákupní centrum na Ukrajině. Zemřeli nejméně tři lidé, 34 se zranilo

ČTK
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Rusko ve čtvrtek odpoledne při dronovém útoku zasáhlo nákupní centrum ve východoukrajinském Pavlohradu, zahynuli nejméně tři lidé a dalších 34 utrpělo zranění. Na sociální síti Telegram to napsal náčelník správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Agentura Reuters s odvoláním na místní prokuraturu uvedla, že mezi zraněnými je i dítě.

Aftermath of a Russian drone attack in Pavlohrad
Firefighters work at the site of shops and a market hit by a Russian drone strike in the city of Pavlohrad, amid Russia's attack on Ukraine, in Dnipropetrovsk region, Ukraine September 10, 2026. Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. DO NOT OBSCURE LOGO.Foto: REUTERS – STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI
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Útok se stal v době, kdy bylo v místě mnoho lidí. Zveřejněné záběry ukazují poničené budovy a hořící auta na parkovišti. Hanža poznamenal, že při likvidaci následků úderu se zranili dva záchranáři.

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Ukrajinský policejní ředitel Ivan Vyhivskij, kterého cituje portál Ukrajinska pravda, řekl, že od počátku roku čelila Dněpropetrovská oblast více než 18 tisíc ruských útoků, převážně drony. V Dnipru, které je metropolí Dněpropetrovské oblasti, ve čtvrtek opakovaný ruský útok na potravinářský závod zabil dva lidi a dalších pět zranil.

Ve středu Rusové udeřili drony také na nákupní středisko v Sumách, kde podle agentury Ukrinform zemřeli tři lidé a dalších 20 utrpělo zranění. Za oběti ve čtvrtek Sumy držely den smutku. Na stejné nákupní centrum ve čtvrtek ruské síly znovu zaútočily, jak uvedl náčelník regionální správy Oleh Hryhorov s tím, že zranění utrpěly tři děti.

Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války, ale umírají při nich i civilisté. Většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.

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